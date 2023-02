Explorer à 100% le château de Poudlard dans Hogwarts Legacy n’est clairement pas chose facile. Pour cela, il faut remplir de nombreuses quêtes et avoir l’œil pour repérer tous les passages secrets et les portes dérobées. Si vous avez montré un peu de curiosité pour voir ce qui se cachait tout en haut de la tour de la plus haute de l’école, vous êtes peut-être tombé sur la salle des trophées. En continuant votre ascension, vous pourrez tomber nez à nez avec une mystérieuse porte bien cadenassée, où un simple Alohomora ne suffira pas. Voici donc comment accéder à la salle secrète de Poudlard dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

A quoi sert la Clé d’admission dans Hogwarts Legacy ?

Même si l’on précise que Alohomora ne peut ouvrir cette serrure, vous aurez tout de même besoin de ce sortilège pour avancer. Une fois récupéré et monté au niveau maximum en suivant la quête des Lunes de Demiguises, vous pouvez grimper tout en haut de la tour dans l’étage du directeur afin d’obtenir le succès/trophée « Une vue imprenable ».

Lorsque vous vous trouvez dans la salle du directeur, là où vous avez débloqué le succès/trophée, vous y verrez d’une Clé d’Admission à ramasser sur le bureau.

Prenez cette clé, puis redescendez jusqu’à la porte en question, qui se situe donc un peu au-dessus de la salle des trophées. Avec cette clé, vous serez désormais en mesure d’ouvrir cette porte très sécurisée. Un escalier s’ouvre à vous, avec un coffre à récupérer sur le côté. Grimpez les marches pour atteindre la salle secrète de Poudlard et pour y récupérer ses trésors.

Vous terminerez ainsi l’un des secrets de Poudlard dans le menu des Défis. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.