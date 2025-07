En plus de The Duskbloods, un autre projet de jeu serait très avancé chez From Software

Avec The Duskbloods, From Software a surpris son monde en se lançant dans une toute nouvelle licence qui s’aventure encore un peu plus loin du côté de l’expérience multijoueur. Pour autant, le studio a prévenu que ce genre de titre ne représentait pas forcément son avenir et il reste encore attaché à son ADN, c’est pourquoi on se doutait bien qu’un autre jeu était en cours de développement. Le site MP1ST confirme la chose de son côté et va même un peu plus loin en indiquant que ce second projet est lui aussi très avancé.