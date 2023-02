Le château de Poudlard dans Hogwarts Legacy renferme de nombreux secrets et c’est en effectuant quelques quêtes annexes que vous pourrez vraiment voir l’intégralité de cette école. La quête « Le hall d’Herodiania » vous permet justement de découvrir un court donjon secret situé dans le château, avec plusieurs récompenses à la clé. Cette quête n’est accessible qu’en vous rendant dans le hall en face de la salle de sortilèges, après avoir effectué la mission « Le Heaume d’Urtkot ». Parlez à Sophronia Franklin pour débuter cette petite aventure. Voici comment terminer la quête annexe « Le hall d’Herodiania » dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Comment résoudre les énigmes d’Herodiania ?

EXP obtenue : 180

: 180 Récompense obtenue : Cape, tenue et casquette d’Herodiania

L’élève de Serdaigle vous demandera de suivre les traces d’une sorcière de talent qui a maîtrisé complètement le sort Repulso. Vous en aurez donc besoin pour continuer à avancer.

Rendez-vous tout en bas du bâtiment de défense contre les forces du Mal, près d’un escalier, pour apercevoir un mécanisme sur lequel il est possible de lancer Repulso. Une porte secrète va apparaître.

Vous allez devoir résoudre trois puzzles pour terminer cette quête. Le but de chaque puzzle est de parvenir à l’autre bout de la pièce. Pour la première salle, utilisez Repulso sur le double bloc pour le pousser sur le mur de gauche, puis poussez-le vers l’arrière de la salle, là où vous êtes entré. Cela vous permettra de grimper dessus pour atteindre un trésor.

Lancez ensuite une attaque normale sur le globe lumineux de la pièce pour que le bloc reprenne sa position initiale, puis lancez simplement Repulso pour le pousser au fond de la salle. Grimpez dessus et récupérez votre première récompense.

Pour le deuxième puzzle, utilisez Accio sur le bloc de gauche en hauteur pour qu’il rejoigne le double bloc à droite de la pièce. Utilisez à nouveau Accio pour tout déplacer à gauche, puis Repulso pour tout pousser au fond.

Lancez à nouveau Accio pour le faire basculer à droite de la pièce, et montez (notez qu’il existe plein de façons de résoudre ce puzzle).

Le dernier est un peu plus complexe, même s’il reste assez basique. Allez à droite de la pièce et attirez les blocs vers la droite, puis poussez-les en direction du globe lumineux.

Allez ensuite à gauche de la pièce pour attirer les blocs vers vous, afin de vous créer un pont pour aller sur des blocs de pierre plus loin.

Restez sur ces blocs de pierre, puis lancez une attaque simple sur le globe pour que les blocs spéciaux retrouvent leur place initiale. Depuis votre position, utilisez Accio sur les blocs pour qu’ils arrivent au bout de la salle, puis une nouvelle fois pour les ramener à gauche. Vous pouvez enfin sortir.

Il ne vous reste plus qu’à récupérer la dernière récompense et à faire votre rapport pour valider cette quête. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.