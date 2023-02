Une fois la quête annexe Essais en vol terminée et l’histoire principale de Hogwarts Legacy: l’Héritage de Poudlard bien entamée (en terminant L’épreuve de Percival Rackham) vous débloquerez une nouvelle quête qui aura pour nom Survoler la compétition. Cette quête vous permettra d’obtenir, moyennement finance, une amélioration de balai et vous permettra également d’affronter une nouvelle fois Imelda Reyes dans une course de balai volant.

EXP obtenue : 180

: 180 Pré-requis : avoir terminé la quête annexe Essais en vol

Acheter une amélioration de balais à Albie Weekes

Pour débuter cette quête, rendez-vous à Pré-au-Lard dans la boutique Articles de sport Bôbalais et engagez la discussion avec Albie Weekes. Vous pourrez lui acheter votre première amélioration de balai pour la modique somme de 1.000 pièces. N’hésitez pas à jeter un œil à notre guide sur le sujet pour savoir comment vous faire un maximum d’argent dans le jeu.

Une fois votre amélioration achetée, vous allez devoir rejoindre Imelda Reyes afin de tenter de la battre dans une nouvelle course de balai volant.

Parler à Imelda Reyes

Enfourchez votre monture et suivez le marqueur de quête pour trouver le lieu de la prochaine compétition, plutôt éloignée de Pré-au-Lard.

Se classer lors de l’épreuve de vol au sud de Poudlard

Comme lors de la quête Essais en vol, vous devrez traverser les multiples anneaux dans un temps imparti. N’oubliez pas de traverser également les bulles jaunes qui vous permettront de garder une jauge de vitesse de pointe toujours remplie.

Retournez ensuite à la boutique Articles de sport Bôbalais à Pré-au-Lard pour terminer la quête annexe Survoler la compétition.

