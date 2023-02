Vous venez d’obtenir une cape très puissante dans Hogwarts Legacy mais son look ne vous plaît pas ? Vous souhaitez mettre un chapeau pour augmenter votre défense, mais vous n’avez pas du tout l’apparence de votre avatar avec ce couvre-chef ? Pas de panique, Avalanche Software a pensé à tout cela et vous permet d’équiper n’importe quelle pièce à votre avatar, sans pour autant changer son apparence. On vous explique comment modifier l’apparence de votre équipement dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Comment changer de style de chaque équipement dans Hogwarts Legacy ?

Rendez-vous d’abord sur le menu Equipement, puis sélectionnez la pièce d’équipement dont vous souhaitez changer le look. En passant votre curseur dessus, vous verrez une option « Changer d’apparence » apparaître, accessible en appuyant sur Carré ou X, selon votre plateforme si vous jouez sur consoles.

En cliquant dessus, vous verrez apparaître un autre menu, qui vous permettra de choisir l’apparence de cette pièce parmi toutes les autres pièces du même type que vous possédez déjà. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien vous équipe d’un manteau de ville, et toujours apparaitre avec votre robe de maison.

Même chose pour les masques, chapeaux et gants : vous pouvez sélectionnez une option barrée en rouge qui supprime l’apparence de ces équipements. Ainsi, vous pouvez porter des masques pour augmenter votre défense, sans que ceux-ci gênent votre look.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.