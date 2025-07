La série live-action Assassin’s Creed de Netflix avance enfin et trouve ses deux showrunners

5 ans plus tard, Ubisoft trouve la voie

Cette série Assassin’s Creed aura mis du temps à trouver ses bases, mais elle est désormais en bon chemin si l’on en croit Ubisoft et ce que rapporte Variety aujourd’hui. Elle devrait enfin prendre forme d’ici peu de temps, puisqu’elle a enfin trouvé ses showrunners qui officieront également en tant que producteurs exécutifs. Il s’agit de Roberto Patino et David Wiener, qui se présentent comme des fans des jeux de la première heure :

« Nous sommes fans d’Assassin’s Creed depuis sa sortie en 2007. Chaque jour que nous travaillons sur cette série, nous repartons enthousiasmés et touchés par les possibilités qu’elle nous offre. Derrière l’ampleur, le spectacle, le parkour et les sensations fortes se cache la trame d’une histoire humaine des plus essentielles : celle de personnes en quête de sens, aux prises avec des questions d’identité, de destin et de foi. Il y est question de pouvoir, de violence, de sexe, de cupidité et de vengeance. Mais plus que tout, cette série parle de la valeur des liens humains, entre les cultures et à travers le temps. Et de ce que nous risquons de perdre en tant qu’espèce lorsque ces liens se brisent. Nous sommes soutenus par une équipe formidable, avec les équipes d’Ubisoft et nos champions de Netflix, et nous sommes déterminés à créer quelque chose d’incroyable pour les fans du monde entier. »

Robert Patino a travaillé sur la série DMZ de HBO, mais aussi sur Westworld ou encore Sons of Anarchy. David Wiener est quant à lui un peu plus habitué aux adaptations de jeux puisqu’il est crédité sur la série Halo. On lui doit aussi des scripts sur des séries comme Fear the Walking Dead et Homecoming. Le duo est épaulé par Ubisoft Film & Television, et plus précisément par Margaret Boykin, Austin Dill et Gerard Guillemot, parce qu’il faut visiblement toujours un Guillemot quelque part.

Pas encore de casting ni de date de tournage pour cette série Netflix, mais les choses sont enfin en mouvement.