Si vous partez à la conquête du 100% dans Hogwarts Legacy, il vous faudra vous mettre en quête des pages Revelio afin de compléter le Guide du sorcier. Ces pages peuvent facilement être trouvée en activement le sort Revelio près de points d’intérêt, mais puisqu’il en existe 150, il est difficile de n’en manquer aucune. C’est pourquoi vous trouverez ici l’ensemble des emplacements de chaque page Revelio dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, avec des pages classées selon les trois principales régions du jeu, Poudlard, Pré-au-Lard et Les Highlands.

Cet article sera régulièrement mis à jour jusqu’à ce que les 150 pages soient disponibles et listées. N’hésitez donc pas à revenir fréquemment sur l’article pour découvrir de nouvelles pages. Chaque mise à jour sera notifiée juste ci-dessous avec la date et l’heure pour que vous puissiez suivre ce guide sans vous perdre, et mieux comprendre quels ont été les ajouts depuis votre dernière visite.

Toutes les pages Revelio de Poudlard

Les cloches des trois sœurs

Emplacement : Près de l’entrée principale de l’école, dans L’Aile du Clocher proche des escaliers.

Buste de Serdaigle

Emplacement : Juste à l’entrée de la salle commune de Serdaigle, dans les escaliers de la tour.

Livres enchantés

Emplacement : Dans la réserve de la Bibliothèque, accessible pendant la quête effectuée au début du jeu en compagne de Sebastian.

Hiboux de Poudlard

Emplacement : Dans la voilerie, la grande tour à l’extérieur du château de Poudlard, proche de l’échelle pour monter au dernier niveau.

Outils de gardien

Emplacement : Dans une petite cabane (celle de Hagrid pour les connaisseurs) proche du château de Poudlard, situé au nord de la vallée de Poudlard.

Métamorphose partielle

Emplacement : Se situe dans la salle de cours Métamorphose.

Balai brisé

Emplacement : Se situe dans l’aile du clocher, dans la zone cour du clocher. Proche de la porte de sortie sur l’extérieur et en face de l’armure aplatie.

Armure aplatie

Emplacement : Se situe dans l’aile du clocher, dans la zone cour du clocher. Proche de la porte de sortie sur l’extérieur et en face du balai brisé.

Marques de brûlure

Emplacement : Se situe dans l’aile du clocher, dans les escaliers de la zone cour du clocher.

Fenêtres de l’histoire de la magie

Emplacement : Se situe dans l’aile du clocher, dans la zone histoire de la magie située au rez-de-chaussée.

Chat en bois

Emplacement : Se situe dans l’aile du clocher, dans la zone cour du clocher.

Fontaine du hall central

Emplacement : Se situe dans l’annexe de la bibliothèque, c’est la fontaine en bas des escalier en plein milieu du hall.

Le puits aux quatre créatures

Emplacement : Se situe à l’aile sud de Poudlard, à l’entrée du château.

Toilettes hantées

Emplacement : Se situe à l’aile sud du château, dans la tour des Gryffondor. Ce sont les toilettes hommes.

Squelette de noir des Hébrides

Emplacement : Se situe dans l’aile d’astronomie, dans la salle de cour des défenses contre les forces du mal.

Badge d’Auror du professeur Sharp

Emplacement : Se situe dans la salle de cour des potions, au niveau de la grande table ronde.

Urne de cendres

Emplacement : Aile du clocher, se situe dans le sous-sol de la cour du clocher.

Carte d’Argyllshire

Emplacement : Aile sud, dans la tour des Gryffondor.

Lachelan le Maigre

Emplacement : Aile sud, dans la tour des Gryffondor.

Armure de centaure

Emplacement : Se situe dans la zone du grand escalier, dans la salle des trophées.

Reliquaire de la Coupe de Feu

Emplacement : Se situe dans la zone du grand escalier, dans la salle des trophées.

Armure de Troll

Emplacement : Se situe dans la zone du grand escalier, dans la salle des trophées.

Salle des trophées

Emplacement : Se situe dans la zone du grand escalier, dans la salle des trophées.

Arbre de la serre

Emplacement : Dans la zone Annexe de la bibliothèque, au sein de la serre.

Prunes dirigeables

Emplacement : Dans la zone Annexe de la bibliothèque, au sein de la serre.

Statue de Grégoire le Hautain

Emplacement : Annexe de la bibliothèque, se situe dans le hall central, en bas des escaliers.

Le vieux bibliothécaire

Emplacement : Le grand tableau à l’étage dans la bibliothèque.

Statue de dragon endormi

Emplacement : Se situe dans le sous-sol de la cour du clocher.

Statue de Kelpy

Emplacement : Dans les escaliers menant au cachot des Serpentard. Dans la zone du grand escalier.

Fontaine de la Vouivre

Emplacement : Aile d’astronomie, dans la cour de métamorphose.

Toutes les pages Revelio de Pré-au-Lard

Magasin de baguettes magiques d’Ollivander

Emplacement : Juste à l’entrée du magasin d’Ollivander, au sud de Pré-au-lard.

Magasin de farces et attrapes de Zonko

Emplacement : Juste à l’entrée du magasin de Farces et attrapes de Zonko, à Pré-au-lard.

Les trois balais

Emplacement : Cheminée située au RDC du bar Les trois balais, à Pré-au-lard.

Potions Pippin

Emplacement : Devant la marmite située dans le magasin de Potions Pippin, à Pré-au-lard.

Chariot du Navet Magique

Emplacement : Juste à côté du vendeur Timothy Teasdale, à Pré-au-lard.

Boutique abandonnée

Emplacement : Devant la maison « Le vieux fou », au nord de Pré-au-lard.

Chats de Scribenpenne

Emplacement : Dans une maison située sur la grande place au nord de Pré-au-lard.

Mannequin de Gaichiffon

Emplacement : A l’entrée du magasin de Gaichiffon, situé au nord de Pré-au-lard.

Gaichiffon le meilleur magasin de prêt-à-sorcier

Emplacement : Devant la porte du magasin Gaichiffon, situé au nord de Pré-au-lard.

Toutes les pages Revelio des Highlands

Ecailles de noir des Hébrides

Emplacement : Au centre de la vallée de Poudlard, face à une tente située proche d’un chemin dans la forêt.

Tentacules de Murlap

Emplacement : Au centre de la vallée de Poudlard, proche du lac. Un petit campement avec un empilement de cailloux.

Chocogrenouilles

Emplacement : Au sud de Pré-au-lard, sur un banc proche d’une élève qui peint un tableau.

