Durant votre aventure dans Hogwarts Legacy, vous allez passer beaucoup de temps à arpenter les couloirs de l’école de Poudlard. Le château fourmille de secrets et d’énigmes à accomplir, dont certaines demandent parfois un peu de logique, voire même des mathématiques. C’est le cas des étranges portes entourées de symboles, qui font apparaitre des chiffres et qui demandent d’afficher les bonnes images pour les déverrouiller. Voici comment ouvrir les portes entourées de symboles dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Comment ouvrir les portes avec les chiffres et les symboles ?

Ouvrir ces portes n’est en réalité pas très compliqué, mais il existe de petites subtilités à savoir. Lorsque vous vous approcherez de ces portes, vous verrez deux triangles apparaitre, demandant chacun de résoudre une opération. Par exemple, sur les images ci-dessous, les opérations à résoudre sont :

5 + ? + Araignée = 13

3 + ?? + Grapcorne = 14

Vous l’aurez compris, le but est de retrouver à quel chiffre correspond chaque symbole d’animal, tout en résolvant l’addition. Pour cela, vous trouverez des plaques à tourner, dispersées autour de chaque porte (activez Revelio pour les trouver facilement). Ces plaques sont au départ représentées par les symboles « ? » et « ?? », qui correspondent respectivement à l’addition du haut et celle du bas, qui sont affichées sur la porte. Il faut les faire tourner jusqu’à ce que le bon symbole soit affiché, afin de résoudre l’addition.

Mais à quel chiffre correspondent les symboles ? Eh bien en réalité, la réponse est marquée tout autour de la porte. Vous verrez des animaux tout autour de cette dernière, au nombre de 10.

Mais attention, s’il faut bien partir de la gauche pour commencer à compter et voir à quel chiffre correspond quel animal, il ne faut pas partir de 1, mais de 0. Les symboles vont donc de gauche à droite, de 0 à 9, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Ce qui donne donc comme solution pour cette porte (qui se situe dans la zone des professeurs) :

5 + 8 (Araignée) + 0 (premier symbole à faire apparaitre avec le panneau « ? ») = 13

3 + 2 (Grapcorne) + 9 (dernier symbole à faire apparaitre avec le panneau « ?? ») = 14

La porte devrait ainsi s’ouvrir en s’approchant d’elle. Vous pouvez ensuite recommencer la pratique sur toutes les autres portes de l’école, en n’oubliant jamais de partir de gauche à droite, et donc de 0 à 9.

