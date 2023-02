Nous y sommes, voici la dernière quête principale d’Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, Le dernier dépôt, nous permettant de sauver le Monde, retrouver et surtout vaincre Rannrok, après avoir abattu Victor Rookwood son ancien associé.

Conditions : terminer la quête Un sacré coup de baguette et être niveau 24

terminer la quête et être niveau 24 EXP obtenue : 260 XP

Retourner dans la Salle de la Carte

Retournez dans la Salle de la Carte en utilisant la flamme de cheminette et parlez au professeur Fig ainsi qu’aux Gardiens qui vous ouvriront le passage souterrain vers le dernier dépôt de magie ancienne situé sous Poudlard, dès lors que vous êtes en possession d’une baguette surpuissance et dédiée à la protection du dépôt.

Se rendre au dépôt

Descendez l’escalier nouvellement créé et entrez dans les grottes par la porte. Suivez le seul chemin possible en compagnie du professeur Fig jusqu’à ce que vous tombiez sur une foreuse de gobelins au loin ainsi qu’un premier groupe de gobelins à occire.

Arrêter les fidèles gobelins et atteindre le dépôt avant Rannrok

Tous les combats qui suivent seront des combats dont vous avez désormais l’habitude. Utilisez tous les talents en votre possession, vos sortilèges, vos potions ainsi que votre magie ancienne pour progression de poche en poche. A un moment, patientez pour que Fig fasse reculer la foreuse puis poursuivez votre route. Battez une nouvelle vague d’assaillants ainsi que deux trolls qui seront blindés et donc plus durs à éliminer.

Quand le chemin semblera terminé, approchez-vous d’un mur en surbrillance et demandez au professeur d’ouvrir le passage. Tandis qu’un nouveau combat fait rage et que vous avez faillit perdre la vie à cause d’un pilier gigantesque, tous les autres professeurs de Poudlard vous ont rejoints pour mener avec vous cette dernière croisade.

Les professeurs retardant les gobelins, partez bille en tête jusqu’à parvenir à la Salle du dépôt. Choisissez les options de dialogues que vous préférez puis regardez la magnifique cinématique vous permettra d’entrer grâce à votre nouvelle baguette puis observez la folie de Rannrok nouvellement débarqué par vos arrières et qui se transforme en un dragon terrifiant. Vous attendez ce moment, voici l’heure de l’affrontement final contre Rannrok.

Vaincre Rannrok

Rannrok se tient désormais devant vous, plus grand et terrifiant que jamais. Vous allez devoir vider entièrement sa grosse barre de vie, le combat sera dense et intense à nouveau, mais bien préparés, vous triompherez sans problème.

Voici donc nos conseils pour vivre au mieux ce moment de gloire :

Commencez par préparer deux builds de sorts : un build contenant que des attaques de dégâts (Rouges) et un build contenant au moins un sort violet, un sort jaune et un sort rouge pour attaquer les orbes qui se dresseront devant vous.

: pour attaquer les orbes qui se dresseront devant vous. Rannrok est totalement indolore aux lancers de base et ne réagit que peu à vos autres sortilèges, du moins si vous ne l’avez pas affaibli juste avant.

et ne réagit que peu à vos autres sortilèges, du moins si vous ne l’avez pas affaibli juste avant. A plusieurs reprises, Rannrok déploiera près de lui des orbes de couleurs différentes. Une seule orbe lors de la première phase, deux lors de la seconde et trois lors de la dernière phase.

Lancez un sort de la couleur correspondante sur ces orbes pour les faire s’écraser contre le dragon et lui infliger des dégâts . Une fois les orbes détruites, envoyez toutes vos attaques de dégâts (couleur Rouge) sur lui .

. Une fois les orbes détruites, . Evitez toutes ses attaques de feu et de projectiles mais dès que vous le pouvez, renvoyez systématiquement ceux-ci grâce à la touche R1 sur PlayStation pour lui infliger des dégâts non négligeables.

mais dès que vous le pouvez, pour lui infliger des dégâts non négligeables. Restez constamment en mouvement, utilisez vos potions de soin et Maxima si vous en possédez pour accroitre vos dégâts et enchainez les étapes que nous venons de voir.

A deux reprises, l’arène de combat sera déplacée jusqu’à une ultime arène bien plus grande dans laquelle Rannrok vous enverra également des ondes chocs. A ce moment là, courez le plus vite possible dans l’autre sens (vers la caméra) pour les éviter et éviter ainsi les dégâts colossaux qu’elles procurent. Evitez également ses attaques chargées qui vous renverseraient.

A la fin du combat, une grosse orbe trônera au-dessus de sa tête. Détruisez-la grâce à la bonne couleur pour lui infliger le coup de grâce, puis observez les différentes cinématiques menant au terme de votre aventure qui ne laissera personne indemne au Château de Poudlard.

Vous venez de terminer l’ultime quête principale d’Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, félicitations !

Mais votre aventure n’est pas tout à fait terminée si vous le souhaitez, puisque deux autres quêtes vous attendent et constituent le pont vers le contenu end-game, votre visite intégrale du monde ouvert et votre préparation aux examens de B.U.S.E. de fin de 5ème année à Poudlard, L’Œil de Lynx de Weasley et La Coupe des Quatre Maisons.