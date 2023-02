Hogwarts Legacy vous permet de découvrir de nombreux secrets dans Poudlard et ses environs, avec des équipements et des récompenses qui sont parfois cachés dans des coffres. Si la plupart des coffres ne demandent aucune approche particulière pour les ouvrir, vous êtes peut-être tombés nez-à-nez (ou œil-à-œil) avec de gros coffres scellés par un œil qui vous suit du regard et qui verrouille la serrure si vous vous en approchez un peu trop. Voici comment déverrouiller les coffres avec un œil dans Hogwarts Legacy: L’héritage de Poudlard.

Comment s’approcher des coffres avec un œil dans Hogwarts Legacy ?

Si vous souhaitez ouvrir ces coffres si particuliers, il faudra d’abord avancer un peu dans l’histoire, jusqu’à débloquer le sort Désillusion. Ce dernier vous sera appris assez tôt dans l’aventure, mais il est indispensable pour ouvrir le coffre sans que l’œil verrouille la serrure, ne tentez donc pas d’en ouvrir avant d’avoir obtenu Désillusion.

La pratique est ensuite plutôt simple : il faut impérativement sortir du champ de vision de l’œil, puis lancer Désillusion. Si l’œil est encore dans un état suspicieux après vous avoir vu, ou si vous lancez le sort devant lui, cela ne marchera pas forcément. Placez-vous à l’abri de son regard, lancez le sort, et approchez-vous tout doucement pour pouvoir ouvrir le coffre en toute tranquillité.

