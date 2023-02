La quête annexe L’histoire de Roland Duchêne vous sera donnée par Adélaïde Duchêne, une élève de Poufsouffle, dans la Cour de Métamorphose. L’élève s’inquiète pour son oncle et vous demandera de partir à sa recherche afin de savoir s’il est en sécurité ou non.

EXP obtenue : 180

: 180 Récompense obtenu : Collier artisanal

Trouver le campement de Roland Duchêne

Adélaïde demandera d’aller jeter un œil au camp provisoire de Roland, complètement au nord de Poudlard.

Une fois arrivé à proximité du campement, vous vous apercevrez rapidement qu’il est envahi de gobelins belliqueux. Tentez une approche furtive ou bien directe, libre à vous d’aborder le combat de la façon que vous préférez.

Une fois les gobelins éliminés, ramassez le journal de Roland Duchêne ainsi que la carte vous indiquant sa localisation. Nous allons d’ailleurs vous aider à savoir où se cache monsieur Duchêne, les indications restant assez floues.

Utiliser la carte de Roland pour suivre sa trace

Pour trouver sa localisation, vous devrez suivre le cours d’eau partant vers l’ouest du campement (et non celui qui part vers le sud). Suivez le cours d’eau et vous finirez par arriver au niveau d’un château occupé par les gobelins. La carte dessinée par Roland permet d’apercevoir quelques points de repère vous permettant de ne pas vous perdre. Pour information, à chaque fois que vous passerez à côté d’un repère, votre personnage vous le fera remarquer. Les indications restant quand même assez floue, nous vous partageons la localisation du château en question ci-dessous.

Entrer dans l’avant-poste des gobelins

Une fois sur place, débarrassez-vous des gobelins et entrez dans le château. Les gobelins dans la cour étant éliminés, passez par l’échelle représentée ci-dessous. Une fois en hauteur, prenez sur la droite.

Éliminez le tireur en hauteur puis progressez jusqu’à l’entrée des ruines de Korrow. Faites attention, un grand nombre de gobelins sera présent devant l’entrée, n’hésitez pas à utiliser la manière discrète grâce au sortilège de Désillusion.

Explorer l’avant-poste des gobelins et trouver Roland Duchêne

Vous tomberez rapidement dans une pièce avec quelques gobelins. Utilisez Accio sur l’ennemi en hauteur pour le faire descendre et éliminez les autres.

Continuez l’exploration en prenant le chemin de droite et vous débarquerez dans une nouvelle pièce remplie d’ennemis.

Une fois les ennemis éliminés, grimpez via les escaliers pour trouver une chaudière. Utilisez un sortilège de feu pour l’allumer ce qui ouvrira une porte.

Entrez dans la pièce. Faites attention, il y aura un très grand nombre d’ennemis, pensez à avoir des potions de santé en quantité sur vous afin d’éviter de mourir bêtement. Utilisez un maximum de sortilèges et de combo afin d’augmenter votre jauge de magie ancienne et de pouvoir tuer plus facilement les gobelins. Une fois tous les ennemis battus, récupérez la baguette magique de Roland Duchêne dans la pièce accolée, cela vous servira pour la suite.

Retournez dans la salle précédente afin de continuer vos recherches et prenez le chemin sur la gauche. Vous trouverez de nouveau gobelins qu’il faudra éliminer. Une fois cette tâche effectuée, vous pourrez enfin libérer Roland Duchêne en lui donnant sa baguette magique afin qu’il puisse ouvrir la porte de sa cellule.

La quête L’histoire de Roland Duchêne se terminera une fois l’homme libéré.

