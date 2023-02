Récemment dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, vous avez pu mettre la main sur de délicieuses créatures magiques dans votre premier cours, tandis que le concierge du château Mr. Moon vous apprenait l’art du sortilège Alohomora tout en vous demandant de partir à la recherche des statues de Demiguise.

Dans cette nouvelle quête Le Heaume d’Urtkot, aux allures de jeu d’action, il va falloir gagner la confiance d’un gobelin et récupérer un Heaume prestigieux pour tenter un rapprochement avec Rannrok.

Conditions : terminer la quête L’Epreuve de Percival Rackham, avoir appris Repulso et être niveau 12

Parler à Sirona aux Trois-Balais

Utilisez votre balai ou les flammes de cheminette pour vous rendre au centre de Pré-au-Lard, et plus particulièrement au pub Les Trois Balais tenu par Sirona. Elle vous indique qu’un gobelin pourrait vous aider dans votre quête, Lodgok, et que celui-ci se trouve sûrement dans une autre taverne, La Tête de Sanglier.

Trouver Lodgok à la Tête de Sanglier

Utilisez la boussole ou la carte et sortez de l’établissement pour trouver l’édifice qui se trouve plutôt dans l’Ouest du village. Entrez et parlez à Lodgok assis à sa table. Il accepte de tenter un rapprochement avec Rannrok seulement si vous récupérez une précieuse relique, Le Heaume d’Urtkot, présent au cœur du tombeau d’une sorcière qui ne peut être ouvert que par un sorcier.

Acceptez sa condition et sortez pour le rejoindre à l’écart de la ville pour commencer votre recherche du tombeau. Une fois sur place, parlez une dernière fois au gobelin et entrez dans le tombeau intitulé Grotte de la collectionneuse.

Trouver le Heaume dans le tombeau

Cette partie de la mission vous demandera de comprendre et connaître plusieurs sortilèges différents pour progresser. Dans la première salle, repérez la porte où il manque un papillon. Par chance, un papillon vole proche d’une source de lumière de l’autre côté de la pièce. Utilisez Lumos pour que le papillon suive votre baguette et éteignez-la à proximité de la porte pour que le papillon s’y loge et la déverrouille.

Dans la pièce suivante, repérez les deux papillons présents dans la pièce et répétez l’opération en les plaçant sur la porte suivante. Il vous manque un papillon : celui-ci se trouve derrière une porte à moitié enfoncée. Utilisez Repulso pour l’ouvrir et récupérer le papillon à placer sur la porte.

Poursuivez sur le chemin pour tomber sur une petite armée d’Inferi, des sortes de squelettes complètement enragés qui vont vous pourchasser et vous infligeront de lourds dégâts. Avec elles, pas d’autres solutions : usez de vos sorts de feu Incendio ou Confringo, utilisez l’environnement et aussi votre magie ancienne pour en venir à bout, cela risque d’être un peu ardu le temps de comprendre leurs attaques qui peuvent être à distance ou au corps à corps.

Une fois le combat rondement mené, poursuivez pour tomber sur de nouveaux papillons. Pour commencer, placez un papillon sur la porte et le second sur le mécanisme central qui déploie ses ailes. Envoyez un sort du style Repulso sur les ailes pour le faire tourner et faire monter une plateforme juste en face. Sautez sur la plateforme et utilisez Lumos pour récupérer le papillon qui vous attend en haut et redescendez.

N’oubliez pas de récupérer le papillon du mécanisme pour compléter la porte qui s’ouvre donc. Poursuivez sur le chemin et repérez un chariot en hauteur au dessus d’une grille fragile. Lancez un sort de Repulso sur l’accroche du chariot pour qu’il tombe et vous ouvre la voie. Sachez qu’un coffre de collection vous attend derrière les portes abîmées, à ouvrir grâce à Repulso de nouveau et utilisez Accio pour déplacer la caisse et ainsi grimper vers le coffre.

Revenez dans la salle au trou et plongez avant de ressortir de l’eau en direction des torches. Avancez pour tomber à nouveau face à un armée d’Inferi. Celles-ci viendront par vagues et le combat risque d’être ardu. Utilisez les mêmes techniques que précédemment pour triompher et voir la salle s’éclairer à nouveau, vous laissant en quête d’une nouvelle énigme.

Il vous faut là encore rassembler trois papillons pour ouvrir la porte située en hauteur. Débutez la manœuvre en prenant un des deux papillons situés en bas de la pièce et allez le placer sur le mécanisme à ailettes près de la plateforme qui va se lever grâce à celui-ci.

Puis, prenez le second papillon et posez-le sur la colonne située dans un recoin à gauche de la porte quand vous lui faites face. Placez-vous sur la plateforme montante envoyez un Repulso sur le mécanisme à ailes pour monter. Là, bondissez vers la porte et allez vite saisir le papillon placé sur la colonne qui est monté en même temps que vous, et placez-le sur la porte.

Faite demi-tour, actionnez à nouveau le mécanisme et dérobez le papillon situé de l’autre côté du trou causé par la plateforme mouvante et allez le placer sur la porte. Enfin, laissez le papillon du mécanisme central et prenez plutôt celui situé en renfoncement juste à droite de la porte pour l’ouvrir.

Vous pénétrez dans le Tombeau de la Sorcière, qui a déjà été pillé avant vous. Quittez la pièce par le fond pour faire votre rapport à Lodgok qui vous apprendra qu’un campement de mercenaires se trouve non loin et que le Heaume est déjà sûrement sur place.

Récupérer le Heaume aux voleurs

Ni une ni deux, enfourchez votre balai et partez dans la direction du campement. Arrivé sur place, remarquez qu’un Troll de la forêt s’attaque tout seul au campement. Aidez-le ou laissez lui faire tout le travail puis achevez-le (ou pas) en usant de vos qualités magiques.

Une fois tous les ennemis abattus et y compris le Troll si vous vous en êtes occupés, dirigez-vous vers la tente à droite de l’autre côté d’un pont suspendu et fouillez le coffre pour récupérer le précieux Heaume de Lodgok. A votre retour, des mages noirs vous attendent mais n’opposeront pas beaucoup de résistance.

Puis, enfourchez votre balai et retournez voir Lodgok pour lui remettre votre butin et parlez avec lui pour clôturer la quête en attendant de ses nouvelles. La suite de votre aventure prendra place lors des quêtes L’elfe, le sac de capture et le métier à tisser ou encore Dans l’ombre du Domaine.