Sonic Racing: CrossWorlds détaille la personnalisation des véhicules et sa version Nintendo Switch 2

Sonic aura aussi ses voies de garage

Comme nous l’avons évoqué dans notre dernière preview du jeu, Sonic Racing: CrossWorlds proposera un système de personnalisation de bolide assez profond. La nouvelle vidéo partagée par SEGA met en lumière ces éléments avec de nombreux exemples concrets. Vous disposerez ainsi de plus de 40 véhicules, 70 gadgets et 100 pièces de véhicules et autocollants.

Chaque pilote pourra être associé à différents types de véhicules et à une sélection de pièces et de gadgets spécifiques, influençant les performances, le style de conduite et les capacités sur la piste. SEGA promet une approche « jouez à votre manière », en laissant libre cours à la créativité pour optimiser à la fois l’apparence et les compétences mécaniques du véhicule.

La version Nintendo Switch 2 se précise

En parallèle, SEGA a confirmé les plans de sortie de Sonic Racing: CrossWorlds sur la Nintendo Switch 2, avec une édition standard à 69,99 € et une édition Digital Deluxe à 89,99 €. Si vous possédez déjà le jeu sur Nintendo Switch, un pack de mise à niveau à 10 € permettra de transférer vos contenus et votre progression sur la dernière console de Nintendo. Voilà qui est encourageant quand on voit certains jeux comme Dragon Quest I & II HD-2D Remake ne pas proposer cette mise à niveau.

Sonic Racing: CrossWorlds sera d’abord disponible uniquement en version dématérialisée sur Switch 2 cet hiver, cependant une version physique sera disponible début 2026. Une attente qui devrait valoir le coup pour les amateurs du support physique puisque le jeu complet sera présent sur la cartouche, sans téléchargement supplémentaire requis.

Sonic Racing: CrossWorlds sortira d’abord sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 25 septembre prochain.