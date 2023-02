Après la quête Dans l’Ombre du Domaine ayant mis en scène Sebastian et ses proches, et après avoir sûrement assisté au Cours d’Astronomie dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, vous êtes désormais capable d’effectuer la quête Le Haut-Donjon, LA quête qui vous permettra de débloquer des montures volantes. Pour cela, vous allez devoir aider Natty à récupérer un document qui pourrait compromettre les plans de vos ennemis.

terminer la quête Dans l’ombre du Domaine, avoir appris Wingardium Leviosa auprès du professeur Bulbille, et être niveau 17 EXP obtenue : 340 XP

Retrouver Natty près du Château de Falberton

Suite au Hibou Express de Natsai Onai, rejoignez-la à dos de balai volant jusqu’aux alentours du Château de Falbarton qui se situe plutôt au nord-est de la carte. Il vous faudra être de nuit donc passez le temps si nécessaire puis lancez la quête. Sur place, Natty vous exposera son plan : rechercher une lettre incriminant direction Harlow, et pour cela, elle a besoin de votre aide.

Escaladez les remparts

Pour progresser, avancez vers l’entrée du château mais laissez Natty essayer de l’ouvrir tandis qu’il vous faudra vous diriger les remparts abimés sur la droite. Escaladez les rebords puis utilisez le sortilège Repulso sur le mécanisme en forme de papillon à gauche de la grille pour ouvrir celle-ci, puis utilisez Wingardium Leviosa sur la caisse contenue dans la pièce pour la déplacer et la placer juste en dessous du rebord affaibli. Une fois en place, utilisez votre meilleur Levioso sur la caisse en question pour qu’elle se soulève et reste en hauteur quelques secondes, donc profitez-en pour vous hisser et passer à l’étage supérieur.

Continuez sur cette vois jusqu’à trouver une palette en bois qu’il vous faudra briser. Mais avant de rentrer, contournez le bâtiment vers la droite et utilisez Accio par le trou dans le mur, pour sortir la caisse bouchant le passage. Refaites le tour et pénétrez dans la pièce. Là, utilisez Repulso plusieurs fois de suite pour enclencher le mécanisme papillon et le bloquer avant d’utiliser Accio sur l’anneau en or sur le mur afin de bloquer la herse lorsqu’elle redescendra. Natty peut ainsi vous rejoindre et ouvrir la porte menant à la suite du niveau.

Se rendre sur les toits

A un moment, grimpez sur le rebord en face de vous, puis continuez vers la gauche avant d’utiliser Repulso à travers la fenêtre en face de vous pour faire tomber la caisse. Profitez-en pour descendre par la suite par l’escalier et utilisez Wingardium Leviosa pour déplacer la caisse libérée, puis Levioso pour vous permettre d’atteindre le prochain rebord. Avant de progressez, équipez le sort Désillusion dans vos groupes de sorts.

Une fois tout en haut, utilisez immédiatement votre sort Désillusion pour éviter de vous faire repérer, sauf si vous préférez la force à la discrétion. Continuez et éliminez tous les adversaires vous barrant la route, puis au bout du chemin, sortez votre baguette et utilisez Alohomora sur le cadenas de la grille se trouvant tout en haut des escaliers. Poursuivez et grimpez sur le rebord de droite et avancez jusqu’à tomber sur des un groupe de mercenaires.

Eliminez-les et utilisez à nouveau Alohomora sur la grille. Montez à l’escalier et continuez jusqu’à ce qu’une cinématique se déclenche lors de votre arrivée tout en haut.

Suivez Natty sur Aile-Céleste

Une fois que vous vous êtes enfuis du Château avec pertes et fracas, profitez de cette magnifique session de vol sur le dos d’Aile-Céleste. Suivez votre camarade Natty jusqu’à l’atterrissage marquant la fin de la quête. Pour poursuivre, il vous faudra vous diriger vers la quête Sur le droit chemin.