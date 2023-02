Après avoir plongé dans les tréfonds d’une mine avec Sebastian dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, retrouvons notre ami de Serdaigle, Amit, afin qu’il nous aide dans une quête où les gobelins auront une place importante, dans le sud-est du monde du jeu, dans la quête Une affaire de Gobelbabil.

Conditions : avoir appris Transformation auprès du professeur Weasley et être niveau 21

Parlez à Amit

Retrouvez Amit au sommet de la Tour d’Astronomie. Pour cela, utilisez la flamme de cheminette éponyme et grimpez jusqu’au sommet. Vous lui demandez de l’aide pour accomplir une mission en compagnie de notre gobelin nouvellement allié, Lodgok.

Pour cela, rendez-vous au sud-est de la Vallée de Poudlard et retrouvez Lodgok au lieu-dit de l’Œil de la mine, au sud-est de la Vallée de Poudlard. Il va falloir pénétrer dans cette mine afin de trouver les raisons de tels mouvements dans le coin et par la même occasion comprendre le plan de Rannrok.

Entrer dans la mine

Une fois en route après la cinématique, approchez de la porte à œil mais avant d’y aller, utilisez votre sortilège Désillusion pour réussir à passer la porte sans quelle ne vous voie, comme les coffres que vous pouvez trouver un peu partout dans le monde.

A l’intérieur, suivez le chemin jusqu’au monte-charge qu’il vous faudra démarrer en utilisant un sort de feu (Incendio par exemple) sur les bûches de bois situées sous le four juste à côté. Une fois à l’étage du dessous, sortez et prenez tout de suite à droite.

Vous arrivez devant un précipice et une plateforme qu’il vous faudra attirer grâce à un Accio bien placé. Sautez sur la plateforme puis refaites appel à Accio pour vous faire avancer vers l’autre bord avant de descendre de la plateforme.

La salle suivante vous fera affronter de nouveaux gobelins, faites vous plaisir. En suivant, cachez-vous et utilisez Désillusion afin de tromper la nouvelle porte à œil qui vous attend au fond de la salle. Avancez jusqu’à la prochaine salle et regardez de plus près le parchemin posé sur la table, puis montez à l’étage grâce à l’escalier sur la gauche.

Eliminez les gobelins et examinez le deuxième parchemin posé juste à côté d’eux. Redescendez et continuez vers le sud de la mine et vous trouverez plus loin un troisième parchemin… gardé par une horde de gobelins à éliminer.

Repérez dans le fond un nouveau four et allumez-le en lançant Incendio sur les bûches en attente. Dans la prochaine salle, éliminez à nouveau de nombreux gobelins et empruntez la porte située au sud de votre position.

Regardez de plus près la table et les plans des gobelins posés dessus puis allumez le nouveau four juste à côté avant de retourner en direction de la sortie. Pour cela, retournez près de la porte et utilisez Accio sur l’attache à côté de la porte pour faire descendre le monte-charge afin de vous mener aux étages supérieurs.

Suivez le chemin en sortant du monte-charge pour rejoindre l’entrée de la mine. Une fois à l’air libre, parlez à Amit, encore traumatisé de son expérience et qui souhaite ne plus revivre ceci.

Une fois qu’il vous a quitté, dirigez-vous vers Lodgok qui vous attend plus loin et racontez-lui ce que vous avez vu : des plans pour une foreuse, montrant que Rannrok s’apprête à creuser pour chercher quelque chose. Cette conversation marque la fin de la quête et le début de la suivante intitulée Les mots de la Directrice.