Vengeance vénéneuse fait partie des quêtes annexes de Hogwarts Legacy: l’Héritage de Poudlard et se débloquera dans Pré-au-Lard, derrière la taverne des Trois Balais. Allez parler à Ackley Barnes dans la ruelle derrière la taverne. Il vous parlera d’une vengeance contre son ancien associé et vous demandera d’aller récupérer une Tentacula vénéneuse dans sa cave non loin de là.

EXP obtenue : 180

: 180 Récompense obtenue : 300 pièces d’or et des gants de botaniste en peau de dragon

Trouver la cave d’Alfred Lawley

Pour trouver la cave de l’ancien associé d’Ackley Barnes, vous n’aurez que quelques mètres à faire.

Trouver la Tentacula vénéneuse de Lawley

Une fois entré dans la cave, utilisez votre sortilège de Désillusion pour vous dissimuler aux yeux de Lawler. Entrez discrètement dans la petite pièce où l’ancien associé d’Ackley se trouve et lancez un sort de base sur le mur de gauche afin de l’attirer dans cette direction et de vous permettre de prendre le chemin en face.

Une fois cette petite salle passée, vous pouvez retirer votre sortilège de Désillusion et suivre le chemin. Vous tomberez assez rapidement dans une pièce remplie d’araignées qu’il faudra éliminer.

Une fois le combat terminé, continuez l’exploration et vous finirez par tomber sur la Tentacule vénéneuse, récupérez-la. N’hésitez pas à récupérer les différentes plantes que vous pourrez croiser, comme les Mandragores par exemple.

Vous n’aurez plus qu’à faire demi-tour pour retourner voir Ackley Barnes et mettre un terme à la quête Vengeance vénéneuse.

