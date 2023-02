Hogwarts Legacy est un jeu qui recèle de nombreux secrets, mais avant de tous les découvrir, il est important d’avoir bien acquis les bases. Le jeu s’adresse également à un public de néophytes qui n’a pas forcément l’habitude de jouer à des titres comme celui-ci et qui n’a donc pas forcément les réflexes habituels des joueurs et joueuses plus expérimentés. Puisque le jeu ne l’explique pas vraiment, beaucoup se demande comment sauvegarder dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. Voici la réponse.

Comment effectuer une sauvegarde manuelle dans Hogwarts Legacy ?

Etant donné que le jeu effectue des sauvegardes automatiques constantes, vous n’aurez pas forcément besoin de vous soucier de sauvegarder vous-mêmes votre progression. Mais si, imaginons, vous souhaitez conserver une sauvegarde d’un moment précis afin d’y revenir plus tard, par exemple avant un choix ou une quête importante, comme celui de votre maison, voici comment effectuer une sauvegarde manuelle dans Hogwarts Legacy.

Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d’ouvrir le menu via le Guide du sorcier, puis de vous rendre dans l’onglet Paramètres. Vous trouverez directement l’option de la sauvegarde manuelle dans cet onglet, avec une dizaine d’emplacements pour enregistrer votre partie. Il ne vous reste plus qu’à sauvegarder là où vous le souhaitez. Pour charger une sauvegarde, il faudra se rendre dans le même menu.

