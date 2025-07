Le jeu d’action Echoes of the End, très inspiré par God of War, trouve sa date de sortie

17 minutes de gameplay pour se mettre dans l’ambiance

Echoes of the End nous a fait attendre trop longtemps, mais le travail de Myrkur Games est sur le point de s’achever. Comme promis, le jeu sortira bien cet été et il n’y aura même pas besoin de patienter jusqu’à la rentrée, puisque cet Echoes of the End est maintenant prévu pour le 12 août prochain.

Pour fêter la bonne nouvelle, le studio est prêt à partager une longue vidéo de gameplay de plus d’un quart d’heure, qui s’attarde sur les capacités de la protagoniste Ryn, qui devra faire équipe avec Abram, présenté comme un érudit qui aidera l’héroïne à retrouver le frère disparu de cette dernière. L’occasion de voir comment le jeu s’articule côté level-design et système de combat, avec une structure relativement classique pour un jeu d’action et d’aventure, qui colle là encore à ce que les derniers jeux God of War ont pu proposer (sans autant de budget derrière).

Echoes of the End sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series au prix de 39,99 €.