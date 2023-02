Après avoir accompli les trois quêtes rendues disponibles après la première épreuve, vous voilà prêt à disposer de deux nouvelles quêtes : Dans l’ombre du Domaine et L’elfe, le sac de capture et le métier à tisser qui va nous intéresser ici dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Conditions : terminer la quête Le Heaume d’Urtkot et être niveau 15

terminer la quête Le Heaume d’Urtkot et être niveau 15 EXP obtenue : 260 XP

Parler à Cheek dans la Salle sur Demande

Le Hibou Express du professeur Weasley vous indiquait que Cheek, l’elfe de maison, avait des choses à vous montrer. Pénétrez dans la Salle du Demande pour observer une cinématique puis acceptez de le suivre pour aller capturer des créatures magiques afin de les sauver des braconniers et les placer dans votre Salle sur Demande, le tout grâce au sac de capture qu’il vient de vous remettre.

Capturer un Boursouf

Cheek vous envoie sur le terrain, près de Pré-au-Lard, dans un regroupement de Boursoufs, de jolies boules de poils inoffensives. Equipez votre sac parmi vos sortilèges puis approchez d’une bestiole et ouvrez votre sac. Tandis que l’action se déroule, appuyez rapidement sur la touche affichée à l’écran pour valider la capture et enfermer la créature dans votre sac, puis retournez voir Cheek.

Capturer un Jobarbille

Fort de ce succès, vous vous dirigez maintenant dans les hauteurs situées en face de Poudlard, proche d’un groupe de Jobarbille, de jolis oiseaux situés tout près d’un arbre proche de votre nouveau lieu de rencontre avec Cheek. Il va vous falloir immobiliser les créatures pour pouvoir les capturer.

Pour cela, approchez-vous discrètement et utilisez Levioso sur l’un d’eux pour qu’il peine à décoller et s’enfuir puis profitez de la confusion pour utiliser votre sac de capture et la touche contextuelle à l’écran pour valider la prise et retournez voir Cheek.

Capturez un Veaudelune

Rendez-vous proche du repaire de Veaudelunes et attendez que la nuit arrive ou accélérez le temps, ces bêtes ne sortant que la nuit. Pour capturer cette bestiole toute mignonne, il vous faut procéder de la même manière que pour les Jobarbilles. Utilisez Levioso puis le sac de capture avant de retourner voir Cheek.

Retournez dans la Salle sur Demande

Une fois de retour dans la Salle sur Demande, une cinématique vous permet d’apprécier l’arrivée d’une nouvelle pièce de votre salle, le Vivarium, un endroit prospère, ensoleillé et paisible pour que vos créatures puissent s’épanouir et vivre à l’abri des braconniers.

Entrez dans cet endroit et libérez vos 3 créatures en ouvrant votre sac. Cheek vous explique la marche à suivre pour prendre soin d’elles, et il se trouve qu’il s’agit des mêmes étapes que lors de votre Cours sur les Créatures Magiques : les brosser et les nourrir.

Faites ces gestes auprès des 3 créatures pour récupérer des ressources précieuses de la part de chacune d’elles : une plume de Jobarbille, de la fourrure de Boursouf et de la fourrure de Veaudelune.

Une fois les ressources obtenues, allez voir Cheek pour qu’il vous offre un métier à tisser. Retournez dans la Salle sur Demande puis invoquez votre nouvel appareil grâce au sortilège d’invocation, qui se trouve dans le menu avec la clé à molette, et placez-le où vous le pouvez contre 8 pierres de Lune.

Approchez-vous de la machine pour découvrir son fonctionnement : vous pouvez améliorez un équipement et leur conférer un attribut. Il faut savoir que vous pouvez cumuler les améliorations afin d’augmenter possiblement votre puissance de combat. Grâce à la capture de nouvelles créatures plus tard dans le jeu, vous pourrez aussi débloquer de nouvelles améliorations pour vos vêtements.

Les attributs, eux, sont à récupérer principalement dans les camps de bandits comme celui que vous avez vidé dans la quête précédente Le Heaume d’Urtkot. Ils vous permettent de conférer d’autres avantages non négligeables pour votre personnages. A noter que vos attributs récupérés de niveau 2 ou 3 sont bloqués jusqu’à ce que vous récoltiez des plumes de Dirico ou des fourrures de Fléreurs.

Améliorez un équipement et ajoutez lui un attribut, puis validez votre quête en allant voir Cheek. Votre aventure prend un nouvel envol loin dans les Highlands pour la prochaine quête, Dans l’ombre du Domaine, dans laquelle vous attend Sebastian.