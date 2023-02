Hogwarts Legacy vous permet d’incarner un tout nouvel élève fraîchement débarqué à Poudlard, directement en cinquième année. Comme dans les livres et dans les films, l’intégration à cette école passe aussi par l’attribution d’une des quatre maisons, à savoir Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard. Heureusement, le jeu vous laisse libre de votre choix ici malgré les dires du Choixpeau, ce qui vous permet de sélectionner la maison que vous préférez. Si vous ne savez pas encore quelle maison choisir et si vous hésitez, voici quelques conseils pour bien choisir votre maison dans Hogwarts Legacy.

Quelle est la meilleure maison dans Hogwarts Legacy ?

Vaste question à laquelle tout le monde aura une réponse différente. Toutes les maisons se valent dans Hogwarts Legacy, mais pour mieux savoir ce qui vous correspond le mieux, il faut apprendre à les connaître. Chaque maison représente un certain type de valeurs, des traits de caractères. Voici ce à quoi chaque maison correspond dans l’univers de Harry Potter.

Gryffondor

Traits de caractère : Courage – Détermination – Force

: Courage – Détermination – Force Emblème : Lion

La maison la plus connue et la plus célèbre du lot, puisque c’est elle qui a accueilli Harry, Ron et Hermione. Autrement dit, c’est celle que les fans connaissent le plus puisqu’elle a souvent été mise en avant dans les romans et dans les livres. Si vous recherchez une maison qui valorise le courage et la force de volonté, avec des élèves qui ne baissent pas les bras et qui font face à tous les dangers, vous aurez toute votre place ici.

Gryffondor a compté dans ses rangs des sorciers très célèbres en plus de Harry Potter, à l’image d’Albus Dumbledore, Sirius Black ou James Potter (oui, ça fait beaucoup de figures paternelles tout ça).

Poufsouffle

Traits de caractère : Loyauté – Gentillesse – Tolérance

: Loyauté – Gentillesse – Tolérance Emblème : Blaireau

Souvent moquée à cause de son emblème moins impressionnant que les autres maisons et les qualités qu’elle met en avant que beaucoup considèrent comme fades et sans intérêt (vous comprenez, être gentil, c’est has been), Poufsouffle mérite que l’on s’y intéresse. Celles et ceux qui prônent l’entraide et le don de soi seront certainement ravis d’entrer au coeur de cette maison tolérante, où chacun peut y trouver sa place.

Elle a d’ailleurs accueilli des sorciers talentueux et importants au cours des années, comme Cedric Diggory, rival de Harry Potter, mais aussi Norbert Dragonneau (Newton Scamander), protagoniste des films Les Animaux Fantastiques.

Serdaigle

Traits de caractère : Intelligence – Sagesse – Créativité

: Intelligence – Sagesse – Créativité Emblème : Corbeau

Sans doute l’école la moins connue de cet univers en raison de l’absence de sorciers importants issus de ce clan, Serdaigle est tout de même une maison respectée et surtout prestigieuse, puisqu’elle met en avant la quête de savoir. Il s’agit avant tout d’une maison pensée pour les plus intellectuels d’entre vous, celles et ceux qui ont une curiosité sans faille et une grande soif de connaissance.

Ses membres les plus célèbres sont sans doute Luna Lovegood, amie haute en couleurs de Harry Potter, mais aussi Garrick Ollivander, le fabriquant de baguettes.

Serpentard

Traits de caractère : Ruse – Ambition – Malice

: Ruse – Ambition – Malice Emblème : Serpent

Les malicieux, ou les fourbes, c’est selon. Serpentard est l’une des maisons les plus appréciées de cet univers puisqu’elle accueille les « sales gosses », ceux qui font fi des règles et qui préfèrent voir le monde d’une manière plus pessimiste. Vous trouverez votre bonheur dans cette maison si vous souhaitez montrer votre ambition et si vous n’avez pas peur de faire tout ce qui est nécessaire pour parvenir à vos fins.

Parmi les élèves importants de cette maison, on retrouve évidemment Drago Malefoy, l’un des personnages les plus populaires de la saga, mais aussi le charismatique Severus Rogue.

Quelles sont les différences entre chaque maison ?

Dans Hogwarts Legacy, le choix de votre maison n’a finalement pas beaucoup d’impact scénaristique. Vous ne serez pas bloqués dans l’avancement de certaines quêtes à cause de cela, même si le jeu en réserve une ou deux uniques à chaque maison. Vous pourrez vous lier d’amitié avec n’importe quel élève des autres maisons, ce qui veut dire que votre choix ne s’effectuera qu’en fonction de vos préférences.

A quoi ressemblent les dortoirs de chaque maison ?

Le seul aspect du jeu qui va vraiment changer selon votre maison, c’est votre dortoir. Vous ne pourrez accéder qu’à un seul d’entre eux durant l’aventure, il est donc important de choisir la salle commune qui vous plaît le plus, là où vous vous sentez le plus chez vous.

Gryffondor

Couleurs : Or et rouge

Doit-on vraiment présenter la salle des Gryffondor ? Il s’agit du lieu le plus connu grâce aux films, et même si le jeu s’appuie avant tout sur les romans tout en inventant son propre Poudlard, on retrouve bien l’esprit de cette salle avec beaucoup de tapisseries et un rouge très prononcé.

Poufsouffle

Couleurs : Marron et jaune

La salle des Poufsouffle se situe dans les sous-sols, dans une sorte de terrier, ce qui va très bien avec l’emblème de la maison. Le maître-mot est ici la nature, qui prend une grande place avec beaucoup de plantes et un bois omniprésent qui donne un aspect très cosy.

Serdaigle

Couleurs : Bleu et bronze

La salle commune de Serdaigle est celle qui se situe le plus en hauteur dans une tour de l’aile ouest de Poudlard. Comme on peut s’y attendre de Serdaigle, cette salle met en avant un puits de connaissance avec de nombreux livres, mais aussi des instruments de musique et des outils d’astronomie.

Serpentard

Couleurs : Vert et argent

Située sous le lac de l’école, la salle commune de Serpentard ne respire pas vraiment la convivialité mais elle est sans doute l’un des lieux les plus intriguant de toute l’école, avec son ambiance lugubre qui donne envie d’apprendre tous ses secrets et de comploter au calme contre les autres maisons.

Effectuez le test sur le site officiel

Si après toutes ses informations, vous n’arrivez pas à choisir, il vous reste deux possibilités. Soit vous laissez le jeu vous guider vers l’une des maisons au hasard, soit vous effectuez le test en ligne qui est disponible sur le site du Wizarding World.

Ce dernier est plutôt complet puisqu’il vous permet de créer votre avatar, de choisir votre baguette et enfin d’effectuer une série de questions qui vont vous guider vers le choix de la maison qui colle le mieux à votre personnalité.

Pour cela, rendez-vous sur le site officiel puis créez un compte pour pouvoir participer au test. En plus de recevoir quelques informations utiles sur l’univers, vous pourrez récupérer des bonus inédits, comme une cape aux couleurs de votre maison ainsi qu’un masque pour votre avatar.

Pour les obtenir, il suffira simplement de lier votre compte sur ce site officiel à votre compte Warner Bros Games, et vous recevrez ensuite votre bonus in-game en vous connectant sur le jeu avec le même compte.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.