L’hiver est arrivé dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, et avec lui un nouvel ensemble de quêtes dont notamment la quête principale Tout feu tout flamme, qui vous mènera dans les terres les plus au nord de la carte.

Conditions : terminer la quête L’Epreuve de Charles Rookwood et être niveau 19

terminer la quête L’Epreuve de Charles Rookwood et être niveau 19 EXP obtenue : 260 XP

Retrouver Poppy Sweeting

Retrouvez Poppy Sweeting, votre amie des bêtes, au nord-ouest de la carte, par delà la Forêt Interdite et au Sud du hameau nommé Pitt-upon-Ford. Entamez la conversation pour démarrer la quête. Les premiers instants consistent en une balade dans la forêt à la recherche de traces de braconniers. Vous rencontrez dès lord un Centaure qui vous adressera ses salutations glaciales tandis qu’un Fangieux, ces gros crapaud dégoûtants, s’attaquera à un pauvre animal sans défense.

Vous débarquez devant un camp de braconniers au bord d’un étang avec des braises encore chaudes. Utilisez votre meilleur Revelio pour faire apparaitre plusieurs objets avec lesquels interagir : les braises chaudes justement, des peaux de bêtes, une cage vide ou encore des équipements de gobelins. Ceci fait, retournez voir Poppy pour lui faire part de vos découvertes puis suivez-la en direction d’un camp de braconniers en contrebas.

Entrez dans la tente

Utilisez Désillusion pour vous dissimuler et éliminez un à un les gobelins, ou foncez dans le tas, mais sachez que nous sommes parvenus à rejoindre la tente au loin, votre objectif, sans se faire repérer donc agissez à votre guise. Interagissez avec la tente pour découvrir ce qui se trame là-dessous.

Vous découvrez une arène contenant plusieurs dragons en train de se battre sous les encouragements de braconniers mal intentionnés. Après la cinématique, Poppy vous suggère de vous appliquer le sort de Désillusion afin de ne pas vous faire repérer. Faites-le et éliminez le sbire présent devant vous sur la gauche avec un magnifique Petrificus Totalus. Prenez à droite et descendez les escaliers. Dans cette pièce, éliminez les deux gobelins et le braconnier se trouvant ici et montez à l’échelle au bout de la pièce.

Dès lors, poursuivez sur votre route et observez un dragon attaché malmené par des braconniers. Continuez sur le chemin et ouvrez la porte grâce à Alohomora. Vous trouverez dans la pièce un œuf de dragon qu’il vous faut dérober aux ravisseurs. Ramassez potions et accessoires et avancez sur le seul chemin possible.

Vaincre les braconniers

Vous parvenez dans une grande arène, celle du dragon attaché, dans laquelle vous devrez affronter une grande quantité de mercenaires. Une fois tout le monde à terre grâce à vos talents, utilisez Accio sur les chaines du dragon pour le libérer et regardez la cinématique.

Une fois à l’extérieur, parlez à Poppy Sweeting une dernière fois avant la fin de la quête. Vous recevez une nouvelle quête, Dans l’Ombre de la Mine ainsi que dans la foulée les Devoirs du professeur Weasley vous permettant d’apprendre Transformation, nécessaire avant la quête Une affaire de Gobelbabil.