Après avoir réuni les trois morceaux du Triptyque secret dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, vous voilà presque arrivé au terme de votre aventure, avec l’une des dernières quêtes du jeu, La loyauté de Lodgok.

Conditions : terminer la quête Dans l’Ombre de la Montagne et être niveau 24

260 XP

Trouver l’entrée de la mine

Avant de pouvoir démarrer la quête, il va vous falloir lire le Hibou Express de Lodgok, vous signifiant son souhait de le retrouver près d’une mine dans le sud du monde ouvert. Ceci fait, téléportez-vous à la flamme de cheminette Mine côtière (ou allez-y en balai ou monture à votre guise), puis repérez l’entrée de la mine (attention celle-ci pourrait être gardée par un troll et des gobelins) grâce à votre boussole magique.

Une fois devant la porte de la mine, pénétrez dedans pour réellement débuter cette quête principale dont l’intérêt est de retrouver Lodgok censé vouloir arrêter les agissements de Rannrok après avoir découvert la présence d’une foreuse dans cette mine.

Rechercher Lodgok

A peine entré dans la mine, éliminez les deux premiers gobelins qui se trouvent devant vous, puis empruntez le chariot sur votre droite pour descendre encore plus profondément. Une fois au bout du chemin, poursuivez et allumez les planches du four grâce à un sort de feu (Incendio par exemple) puis continuez et lancez un Accio sur la plateforme face à vous pour traverser ce précipice (utilisez à nouveau Accio pour vous attirer de l’autre côté.

Eliminez les gobelins qui n’attendaient dans cette grande salle et repérez une plateforme mouvante au Sud.

Avant cela, deux chemins optionnels s’offrent à vous : vous pouvez vous diriger vers le four au nord qu’il vous faudra allumer afin de déclencher l’ouverture d’un monte-charge. Empruntez le monte-charge pour descendre et vous retrouver dans un guet-apens où vous attendent un mid-boss, Grodbik et quelques acolytes. Utilisez toutes vos techniques habituelles pour triompher puis un fois le combat terminé, fouillez les environs et remontez dans la salle précédente (un trophée se débloquera pour avoir combattu un ennemi connu).

Vous pouvez donc également monter les escaliers un peu plus loin, puis les rebords successifs, ouvrir la porte et descendre dans la trappe ouverte grâce à un sort de style Repulso pour trouver un coffre de collection et revenir dans la pièce du dernier combat.

Une fois ces deux chemins explorés, retournez près de la plateforme mouvante et attirez-la en utilisant Accio, puis traversez le précipice sur la plateforme jusqu’à parvenir à la terre ferme. Eliminez les nombreux gobelins qui vous attendent puis empruntez le chariot mobile et repérez un nouveau four sur lequel utiliser un sort de feu.

Un monte-charge se libère alors, vous permettant de monter d’un étage et assister à l’arrivée de Rannrok et ses compères.

Détruire tous les piliers de la foreuse

Eliminez tous les ennemis présents dans la salle puis utilisez un sort explosif du type Confringo ou Bombarda sur les 5 piliers présents dans la salle pour fragiliser la zone et endommager la foreuse jusqu’au déclenchement d’une cinématique dramatique dans laquelle Lodgok trouvera la mort.

Fuyez en empruntant la grille devant vous et quittez la mine en utilisant le seul chemin disponible, direction la prochaine quête, celle de L’épreuve de San Bakar.