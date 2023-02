L’univers de Hogwarts Legacy regorge d’équipements en tout genre et vous allez vite vous rendre compte que votre inventaire aura besoin d’être augmenté. Car en effet, au début du jeu, vous allez devoir vous contenter d’à peine une vingtaine de places. En quelques missions seulement, il vous faudra revendre l’ensemble de vos récompenses pour faire à nouveau le vide.

Si votre inventaire est plein, vous allez devoir laisser votre loot sur place car il vous sera impossible de le transporter. Alors voici comment augmenter la capacité de stockage des équipements dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard.

Comment augmenter le stockage de ses équipements ?

Pour pouvoir gagner quelques places et ainsi récupérer encore plus d’équipements lors de vos périples, il vous faudra d’abord accomplir quelques défis.

Il va falloir terminer les épreuves de Merlin, disséminés un peu partout dans le monde ouvert. Plusieurs paliers seront accessibles afin de débloquer au fur et à mesure des places supplémentaires. Il faudra commencer par réussir deux épreuves, puis six, ensuite dix et ainsi de suite allant jusqu’à un total de cinq paliers.

Vous l’aurez compris, ne négligez pas ces épreuves. Car les nombreux équipements tel que les gants, les chapeaux, les lunettes et autres joyeusetés sont nombreux et il serait dommage de devoir en laisser derrière vous par manque de place.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.