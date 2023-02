Dans la suite de vos quêtes dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, vous allez devoir retrouver votre ami Sebastian, en pleine tourmente concernant la malédiction pesant sur sa sœur Anne, et à la recherche de la suite d’un triptyque mystérieux.

Conditions : avoir appris Transformation auprès du professeur Weasley et être niveau 22

avoir appris Transformation auprès du professeur Weasley et être niveau 22 EXP obtenue : 260 XP

Retrouver Sebastian près du belvédère

Direction le village de Campolard-en-Haut, ou plus précisément une zone se trouvant au nord-est de celui-ci. Rejoignez le cimetière absolument de nuit et démarrez une discussion avec le jeune homme qui vous apprend où trouver la deuxième partie du triptyque. Suivez votre boussole ou la carte pour avancer et trouver un camp de gobelins et éliminez tous les ennemis présents.

Vous apercevrez alors des rails qu’ils vous faut suivre. Eliminez un nouveau groupe d’ennemis puis continuez sur les rails jusqu’à pénétrer dans la Mine du Belvédère.

Trouver le symbole runique

Pour commencer, éliminez les deux gobelins qui se trouvent juste en face de vous et continuez sur le chemin. Passez par-dessus le trou et montez le rebord vous menant à une pente glissante avant d’affronter de nouveaux gobelins.

Ensuite, faites preuve d’un beau Wingardium Leviosa afin de déplacer la caisse présente dans la salle et escaladez le rebord. Avancez jusqu’à trouver une nouvelle pente puis montez sur un nouveau rebord sur votre gauche. Devant un grand trou, utilisez Reparo pour réparer le pont et traversez-le afin d’affronter de magnifiques (non) arachnides.

Repérez le passage étroit et faufilez-vous. Arrivé à bon port, éliminez la grosse araignée qui vous attend, et empruntez une nouvelle fente étroite. De l’autre côté, escaladez le rebord puis rejoignez la prochaine salle afin de vous défouler sur un groupe de gobelins et d’araignées.

Une fois rassasié, repérez toutes les toiles d’araignées et faites-les disparaitre avec Incendio ou Confringo par exemple avant de repérer une caisse à déplacer avec le sortilège Wingardium Leviosa pour atteindre le rebord se trouvant sur le côté gauche de la porte à emprunter. Repérez au mur les trois runes au mur qu’il vous faudra activer pour ouvrir la porte réagissant à cette magie ancienne.

Explorer la salle

Dans la pièce secrète, descendez tout en bas pour trouver un extrait du journal d’Isidora Morganach sur la table ainsi que la seconde partie du triptyque dans le coffre qui se trouve au fond de la salle. Ceci fait, retournez parler à Sebastian et regardez-bien les murs de la salle pour trouver un miroir qui vous mènera jusque dans la crypte secrète de Poudlard.

Placez la deuxième partie du triptyque dans son cadre et parlez à nouveau à Sebastian pour mettre fin à la quête et enclencher avec la suivante, Une affaire de Gobelbabil.