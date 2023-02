Vous voici aux portes de l’acte final dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, vous voilà puisque vous allez emprunter le chemin vers la dernière épreuve des Gardiens avant l’affrontement final et la recherche du dernier dépôt de magie ancienne, il s’agit de L’épreuve de San Bakar.

Conditions : terminer la quête La loyauté de Lodgok et être niveau 24

260 XP

Parler avec le professeur Fig

Retournez à la Salle de la Carte et parlez avec le professeur Fig et les portraits des Gardiens. Ceux-ci décident d’accélérer le mouvement et de vous révéler immédiatement l’emplacement de la quatrième et dernière épreuve, tout au Sud de la carte. Une épreuve vous demandant maitrise de la magie et des créatures magiques pour triompher.

Rejoindre le professeur Fig dans la salle de la Pensive de San Bakar

Téléportez-vous vers la flamme de cheminette la plus proche de votre objectif et finissez le trajet en monture ou balai. Attention car l’endroit à trouver ne peut être accessible qu’à pied, donc posez-vous à proximité et engouffrez-vous entre les deux falaises pour trouver le professeur Fig proche d’une stèle au sol et d’un mur recouvert de feuillage.

Il va vous falloir utiliser un sortilège de feu comme Confringo sur ce tissu de feuillage pour mettre à jour le « visage de pierre et de vrilles » décrit par les Gardiens, il s’agit du visage d’un Grapcorne, une créature magique surpuissance que peu de personnes sont parvenues à maitriser. Parlez au professeur Fig pour qu’il vous indique la position du dernier représentant de l’espèce non loin d’ici et mettez-vous en route.

Rechercher le Seigneur des rives

Utilisez le repère sur votre carte pour vous diriger encore plus au sud de la carte et entrez dans le repaire de la bête pour déclencher un combat long, dantesque et épique. Faites le plein de potions de Wiggenfeld juste avant le combat pour espérer triompher.

Maitriser le Seigneur des rives

Avant d’entamer votre combat, sachez une chose très importante : seuls les sortilèges de dégâts (de couleur rouge) seront utiles ici. Toutes les autres couleurs ne vous serviront pas. Ainsi, composez un build avec 4 sortilèges rouges puis avancez dans le repaire du monstre.

Le combat pourrait être long, car le Grapcorne ne subira que peu de dégâts à la fois. Contentez-vous d’enchainer les attaques et en attendant leur recharge, éloignez-vous un maximum et évitez les attaques lourdes de la bête en esquivant sur le côté. Utilisez vos potions à outrance si besoin et surtout vos recharges de magie ancienne permettant de vous aider à baisser la barre de vie de la bête.

Au bout d’un moment, vous devriez déclencher une cinématique vous demandant entre attaquer ou vous agenouiller quand le monstre se mettra à charger. Choisissez l’option « S’agenouiller » (n’ayez pas peur) pour que la bête s’arrête juste devant vous et se soumette à son nouveau propriétaire et vous permettra de le monter à l’envi afin de profiter de sa puissance de destruction.

Retourner à la salle de la Pensine avec le Grapcorne

Utilisez votre nouvel allié pour tout dégommer sur votre passage, barricades mais aussi ennemis et suivez le tracé sur la carte pour rejoindre tranquillement l’accès à la salle de la Pensine de San Bakar. Vous pouvez aussi utiliser votre téléportation mais le plaisir de diriger cette nouvelle monture vaut bien plus le coup n’est-ce pas ?

Utiliser le Grapcorne pour ouvrir la salle

Une fois sur place, placez votre bête sur la stèle au sol pour qu’une cinématique vous dévoile l’entrée de la Salle de la Pensine de San Bakar. Abandonnez votre nouvel ami et pénétrez dans le fin couloir.

Regarder le souvenir de la Pensine

Suivez le seul chemin possible jusqu’à la Pensine de San Bakar qui vous attend au bout pour enfin connaître toute la vérité sur les agissements d’Isidora Morganach et la façon dont ses agissements lui auront coûté la vie de la main de ses propres professeurs, ainsi que sur la localisation du dernier dépôt de magie.

Parlez avec les gardiens

Utilisez le passage magique dans le mur pour rejoindre la Salle de la Carte et entamez une grande conversation avec les Gardiens qui vous donnent les prochaines indications avant votre dernier combat : faire fabriquer une baguette par Gerbold Ollivander grâce aux 4 fragments de Pensine récoltés pour protéger le dépôt de magie situé sous Poudlard.

Il s’agira de l’avant-dernière quête principale Un sacré coup de baguette.