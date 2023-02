Parmi les nombreuses quêtes à résoudre dans Hogwarts Legacy, vous pourrez aider un PNJ nommé Althea Twiddle qui se trouve au hameau d’Irondale et qui vous demandera d’élucider un mystère que son feu mari n’a pas réussi à décoder de son vivant. Voici comment venir à bout de la quête « Des vases communicants » dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Comment résoudre l’énigme des vases ?

EXP obtenue : 180

: 180 Récompense obtenue : Manche de baguette Colonne – Beige

Si vous avez été un peu curieux et que vous avez déjà exploré les alentours du village, il est possible que vous ayez déjà résolu cette quête sans le savoir. En effet, cette mission annexe vous entraînera du côté du sud-ouest d’Irondale, dans des ruines avec une statue qui trône en plein milieu. Il s’agit en réalité de l’une des arènes de combat de Hogwarts Legacy.

Pour l’activer (et mettre fin à la quête), activez Revelio et tirez sur les 20 vases qui entourent la statue et qui sont dispersés dans les ruines.

Vous pourrez ensuite entrer dans l’arène et revenir à Irondale pour faire votre rapport à Althea Twiddle, qui vous donnera une récompense. Evidemment, si vous avez déjà pénétré dans cette arène, vous n’aurez pas besoin de bouger et vous pourrez directement reparler avec cette dame pour terminer la quête aussi vite qu’elle a commencé.

