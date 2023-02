Il ne vous aura pas échappé que lors de vos excursions au sein de Poudlard et de ses environs dans Hogwarts Legacy, il est possible de tomber sur des pages volantes qui ne demandent qu’à être attrapées. Ces pages sont essentielles si vous souhaitez compléter entièrement le Guide du sorcier qui vous est fourni, et si vous comptez terminer le jeu à 100%. Il existe trois moyens d’en obtenir : les attraper au vol ; utiliser Revelio pour les faire apparaitre, et enfin suivre de petits papillons jusqu’à elles.

Afin de vous aider à toutes les obtenir, nous vous avons préparé une série complète de guides qui vous révéleront l’emplacement exact de chaque page, région par région. Si vous souhaitez uniquement vous concentrez sur les pages Revelio, vous trouverez aussi un guide à ce sujet. Cet article sera régulièrement mis à jour avec l’ajout de nouveaux guides jusqu’à ce que ces derniers soient complets, n’hésitez donc pas à revenir régulièrement ici pour découvrir toutes les nouveautés.

