Même dans le monde de la magie, l’argent est roi. En tant qu’étudiant à Poudlard dans Hogwarts Legacy, vous devrez trouver divers moyens pour augmenter votre bourse afin de pouvoir acheter ce que vous souhaitez, mais l’argent vient vite à manquer dans le jeu, surtout au début de l’aventure. Heureusement, il existe quelques moyens de se faire de l’argent rapidement. Voici quelques conseils pour vous aider à récolter de l’argent facilement dans Hogwarts Legacy: L’héritage de Poudlard.

Explorez, explorez, explorez

Oui, c’est évident, mais rappelons la base : plus vous serez curieux, plus vous serez fortuné. Une règle qui ne rime pas mais qui n’en n’est pas moins vraie, surtout dans Hogwarts Legacy qui recèle de nombreux objets à récolter. En activant Revelio, vous pourrez trouver tout un tas de points d’intérêts, que ce soit des bourses à ramasser ou des coffres à ouvrir.

Vous y trouverez souvent des pièces d’équipements, qui seront utiles pour le deuxième conseil juste un peu plus bas, mais aussi des pièces d’or. Les coffres avec un oeil sont particulièrement rémunérateurs, puisqu’ils offrent 500 pièces d’or. Pensez donc à fouiller chaque recoin de chaque pièce pour ne rien manquer.

Vendez votre équipement

C’est LE moyen le plus évident, mais aussi le plus rémunérateur, alors qu’il est trop souvent mis de côté. L’inventaire dont vous disposez dans Hogwarts Legacy est plutôt limité si vous n’effectuez pas les Défis de Merlin, ce qui veut dire que bien souvent, vous serez obligés de détruire de l’équipement pour en obtenir d’autres.

Plutôt que de perdre de l’argent, si vous en avez la possibilité, téléportez-vous près de n’importe quel marchand, que ce soit à Pré-au-Lard ou ailleurs, puis appuyez sur R1 ou RB afin d’afficher l’option qui vous permet de vendre votre équipement. Vous pourrez gagner beaucoup d’argent de cette manière, et cela donnera au moins un peu d’utilité à toutes les pièces d’équipements que vous allez looter.

N’achetez pas forcément vos potions

Au début de votre périple, vous serez peut-être tenté par l’idée d’acheter des potions afin de pouvoir vous soigner ou appliquer d’autres effets à votre personnage durant les combats. Les potions de soin peuvent vite manquer, c’est pourquoi il est tentant d’utiliser son argent ici.

Mais si vous souhaitez vraiment économiser, contentez-vous d’acheter les plans de fabrication de ces potions, puis concoctez-les vous-même dans votre Salle sur Demande. Cela vous demandera évidemment d’avoir les matériaux nécessaires, mais vous pourrez économiser des sommes assez importantes de cette manière.

Capturez des animaux fantastiques

Bon, on vous l’accorde, ce n’est pas le moyen le plus éthique, mais il s’agit de l’une des astuces les plus efficaces pour gagner de l’argent rapidement. Lorsque vous aurez débloqué l’accès à la valise qui permet de capturer des animaux fantastiques, vous pourrez vous rendre sur des camps où se trouvent ces animaux, indiqués par un symbole de patte d’animal sur la carte du jeu.

Si vous capturez ces animaux, vous pourrez évidemment les chouchoutés dans votre Salle sur Demande, mais aussi les revendre contre un peu plus qu’une centaine de pièces d’or à l’animalerie. Chaque animal vaut la même somme, ce qui veut dire qu’il vaut mieux vous concentrer sur les animaux qui sont très simples à capturer.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.