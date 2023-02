Nous entrons dans l’avant-dernière quête principale de Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, avant le end-game, mais avant d’affronter Rannrok, vous allez devoir fabriquer une baguette vous permettra d’assurer la protection du dépôt de magie dans la quête Un sacré coup de baguette, une quête assez courte mais forte en combats, ultimes rencontres et révélations.

terminer la quête L’épreuve de San Bakar et être niveau 24 EXP obtenue : 300 XP

S’entretenir avec Gerbold Ollivander

Pour rencontrer à nouveau le fabriquant de baguettes, rendez-vous à Pré-au-Lard et entrez dans sa boutique. Laissez la cinématique vous montrer la production de votre baguette, puis vous quittez les lieux pour tomber nez à nez avec Victor Rookwood, prêt à vous affronter maintenant que Rannrok et lui ne travaillent plus ensemble depuis les événements de la mine.

Se défendre contre les hommes de Rookwood

Vous êtes transporté vers une zone de combat où vous attendent des dizaines de mercenaires. Le combat s’annonce ardu mais abattez toutes ces personnes avant que Victor Rookwood n’apparaisse à nouveau en personne. Repoussez son attaque fatale Avada Kedavra en appuyant de manière rapide et répétée sur la touche à l’écran (Croix sur PlayStation).

Vaincre Victor Rookwood

Une fois le sort contourné, le combat peut continué avec une nouvelle vague d’ennemis qui viendront vous torturer de tous les côtés. Repoussez ce nouvel assaut soutenu puis tentez à nouveau de repousser le sortilège impardonnable lancé par Victor Rookwood (en appuyant sur Triangle ici) jusqu’à ce que l’homme s’évanouisse en poussière pour de bon.

Retournez à la Salle de la Carte pour parler aux gardiens afin de débuter la dernière quête principale du jeu, Le dernier dépôt.