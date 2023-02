Hogwarts Legacy vous demandera de remplir de nombreux défis qui consistent à retrouver certains objets éparpillés à travers la map. C’est le cas des tables d’astronomie, des endroits où il est possible de poser son télescope pour admirer les étoiles et résoudre de petits puzzles. Vous ne pourrez partir à leur recherche qu’une fois le premier cours d’astronomie suivi, avec une quête qui vous fera trouver la première table de Poudlard de manière automatique. Mais pour les autres, il va falloir chercher un peu plus, puisqu’elle ne s’affichent sur la carte que lorsque vous passez tout près d’elles. Il faut impérativement que la nuit soit tombée pour pouvoir les activer.

Notez que résoudre tous ces puzzles liées aux tables vous permettra de débloquer le succès/trophée « Votre mission, si vous l’acceptez… ». Voici où trouver toutes les tables d’astronomie dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Poudlard

Table d’astronomie 01 : Phénix

Emplacement : Dans les remparts de Poudlard qui se situent en face de la serre, un peu en contrebas de cette dernière.

Forêt interdite

Table d’astronomie 01 : Dragon

Emplacement : Au nord de la forêt, et à l’est de la cheminette qui se trouve dans l’endroit le plus reculée de la zone.

Marais du North Ford

Table d’astronomie 01 : Centaure

Emplacement : Sur une falaise non-loin du château présent dans la zone, tout au nord de la carte.

Vallée de Pré-au-Lard

Table d’astronomie 01 : Lion

Emplacement : Pas très loin de ruines, tout au bout d’une falaise.

Région sud de Poudlard

Table d’astronomie 01 : Scorpion

Emplacement : Assez proche de la cheminette de la forêt interdite, au nord de Poudlard.

Vallée de Poudlard

Table d’astronomie 01 : Capricorne

Emplacement : Tout en haut d’une tour délabrée à l’est du village de Pont-Désir.

Table d’astronomie 02 : Corbeau

Emplacement : Au sud du village de Bourg-Garenne.

Région de Feldcroft

Table d’astronomie 01 : Horloge

Emplacement : Un peu plus à l’est du village de Feldcroft, sur une falaise.

Table d’astronomie 02 : Lézard

Emplacement : Non-loin d’un défi de Merlin, qui est à l’entrée de la zone nord de la région.

Côte du collet

Table d’astronomie 01 : Hydre

Emplacement : Tout au sud de la zone, dans des ruines.

Lac de Grottaleau

Table d’astronomie 01 : Grand chien

Emplacement : Dans la petite zone à l’est de la région, dans les hauteurs, presque à la limite de la frontière de la carte.

Côte de Salgât

Table d’astronomie 01 : Loup

Emplacement : Tout au bout d’une falaise au milieu de la zone, entourée de pierres façon menhirs.

Cragcroftshire

Table d’astronomie 01 : Baleine

Emplacement : Au bout de la falaise qui se situe au sud du village de Cragcroft.

Pointe du manoir

Table d’astronomie 01 : Sagittaire

Emplacement : Tout au sud de la zone, dans un bâtiment (à l’étage) où se trouvent plusieurs ennemis.

Etant donné que la première table vue automatiquement avec l’histoire principale est comptée dans la Région sud de Poudlard, vous devriez ainsi avoir vu les 15 tables d’astronomie dans Hogwarts Legacy. Vous décrocherez ainsi le succès/trophée « Votre mission, si vous l’acceptez… », et vous pourrez récupérer des récompenses dans le menu Défis.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.