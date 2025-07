La Gamescom se prépare pour une édition 2025 très importante avec plus d’exposants que l’année passée

La Gamescom sera bien un rendez-vous à ne pas manquer cette année, et pas que pour sa cérémonie d’ouverture présentée par Geoff Keighley. Les organisateurs du salon allemand précisent que le nombre d’exposants sera supérieur de 11% par rapport à l’année dernière, avec une zone dédiée aux jeux indépendants qui sera plus grande que par le passé.

De plus, de nouveaux partenaires et exposants ont été annoncés, à savoir :

Ils s’ajoutent à une longue liste de participants déjà confirmés comme Nintendo, Focus, Bandai Namco, Capcom, CD Projekt Red, Konami, Ubisoft ou encore Xbox. La German Games Industry Association déclare :

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes. La Gamescom 2025 sera plus grande, plus palpitante et sera à nouveau le cœur battant de la communauté mondiale des joueurs. Avec l’industrie et des partenaires de premier plan, nous sommes prêts à captiver les fans et à établir de nouvelles normes. Les préparatifs pour la gamescom 2025 battent leur plein, et même s’il reste encore quelques semaines, une chose est sûre : fin août, le monde du jeu vidéo se réunira à nouveau en Allemagne pour la Gamescom la plus spectaculaire et la plus diversifiée à ce jour. »