Après avoir accompli la quête du Heaume d’Urtkot, vous avez pu vous essayer à la capture de créatures magiques dans la quête L’elfe, le sac de capture et le métier à tisser. Cette fois, après votre excursion dans la crypte avec Sebastian, où vous lui avez promis de venir avec lui voir sa sœur Anne à Feldcroft, c’est le moment de tenir votre promesse dans cette quête Dans l’Ombre du Domaine dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Conditions : terminer la quête Le Heaume d’Urtkot et être niveau 15

terminer la quête Le Heaume d’Urtkot et être niveau 15 EXP obtenue : 260 XP

Retrouver Sebastian à Feldcroft

Le village de Feldcroft se trouve tout au sud-ouest de la carte du monde. A dos de balai, dirigez-vous vers cette bourgade distante et repérez Sebastian présent tout en haut d’une tour d’observation, allez lui parler puis suivez-le en direction d’une petite maison.

Entrez dans la maison puis après la cinématique, allez discuter avec Anne dans la maison et son oncle Solomon à l’extérieur de celle-ci, avant de revenir retrouver votre ami un peu plus loin. Il vous faut désormais vous rendre sur le lieu de l’ensorcellement de Anne, mais vous tombez nez à nez avec un groupe de gobelins décidé à vous faire la peau.

Préparez-vous à un combat plutôt long, car les gobelins sont nombreux et vous devez faire table rase pour progresser. Attention également au Commandant des gobelins qui apparaitra au bout d’un certain temps et qui est tout particulièrement redoutable.

Chercher des indices

Rejoignez Sebastian un peu plus loin et utilisez le sortilège Revelio pour mettre en surbrillance des éléments avec lesquels interagir : un poêlon sur votre gauche, une pioche dans la fosse face à vous, et un présentoir avec un bouclier une lance sur la droite de la zone. Dirigez-vous d’ailleurs vers le petit escalier juste à côté et la maison en ruines, pour trouver à l’extérieur un puits blanc et un banc qui vous offriront un panorama qui vous dira assurément quelque chose.

Entrez dans la maison

Puis, pénétrez dans la maison en ruines et analysez le tableau brûlé avant de parler à Sebastian. Une fois la cinématique passée, lancez un sortilège de type Repulso sur le mur fragile en pierres à côté de vous pour pénétrer dans les profondeurs de la maison et trouver des Extraits du journal d’Isidora Morganach sur le sol. Si vous êtes gênés par les plantes en mouvement, ces fameux filets du diable, qui sont disposés un peu partout, utilisez des sorts de type Lumos ou Incendio pour les faire rester à distance.

Entrez dans la Crypte

Repérez un amas de caisses qui vous bloquent le passage et envoyez-les valser pour passer et approchez-vous du miroir dans le fond. Après la cinématique vous permettant d’expliquer à Sebastian une grande partie de vos découvertes récentes ainsi que vos facultés spéciales, utilisez le miroir pour retourner dans la Crypte visitée plus tôt lors de votre apprentissage de Confringo.

Un mur révèle des notes mentionnant un Diagrammes de runes. Ramassez-le et parlez à Sebastian pour mettre fin à la quête.

Dès lors, deux quêtes s’ouvrent à vous et seront disponibles sous condition que vous possédiez le niveau et les sorts nécessaires, le Cours d’Astronomie et Le Haut Donjon.