Récemment dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. vous avez rencontré le fantôme de Richard Choucas, qui se propose de vous aider à retrouver une baguette volée chez Ollivander, et qui pourrait avoir un rapport avec le vieux livre trouvé dans la bibliothèque. Vous allez devoir braver La Forêt Interdite, après avoir acquis notamment le sortilège Expelliarmus pour désarmer vos adversaires, dans la quête principale Le repos de Richard Choucas.

Conditions : terminer la quête L’Héritage d’Ollivander et avoir appris le sortilège Expelliarmus après du professeur Hecat

terminer la quête L’Héritage d’Ollivander et avoir appris le sortilège Expelliarmus après du professeur Hecat EXP obtenue : 260 XP

Retrouver Richard Choucas dans La Forêt Interdite

Une fois prêt à partir en expédition du corps de Richard Choucas, prenez la direction de La Forêt Interdite et suivez votre boussole jusqu’à trouver le fantôme vous attendant près d’un arbre sur le chemin principal. Il va falloir suivre le fantôme dans la Forêt où vous attendent des araignées géantes si vous dérogez au chemin. Suivez les indications du fantôme et de votre boussole pour parvenir devant l’entrée du tombeau de Richard Choucas.

Chuchotez le mot de passe récupéré auprès du fantôme pour ouvrir le passage et approchez-vous du trou dans le mur pour voir débarquer plusieurs gobelins loyalistes envoyés par Rannrok et assez remontés qu’il vous faudra défaire complètement avant de poursuivre et de rentrer dans le tombeau de l’homme.

Trouver les pages manquantes

Avancez un peu dans la grotte, et vous arriverez près d’une grille gardée par trois seaux avec un symbole de magie ancienne dessus. Pour les ouvrir, envoyez rapidement un Lancer de base sur chacun d’entre eux pour déclencher l’ouverture de la grille. Puis loin, brûlez la toile d’araignée avec Incendio, puis affrontez les premières araignées qui vous attaquent.

Sachez que tous les sorts sont efficaces sur elles, mais que le feu l’est tout particulièrement. Pensez à user de votre bouclier au moment opportun pour ne pas vous faire empoisonner par leurs morsures. Une fois le combat terminé, prenez à droite pour du rab et un coffre ou prenez à gauche jusqu’à la salle suivante.

Là bas, grimpez par la gauche sur le promontoire surmonté d’un gros anneau et utilisez Accio en direction de la plateforme de l’autre côté pour traverser et trouver un coffre. Repérez l’autre plateforme fixe et attirez-vous vers elle pour poursuivre sur le chemin principal.

Là, des araignées vous attaqueront, mais le combat sera du même calibre que le précédent. Utilisez à nouveau votre Lancer de base sur les 3 seaux protégeant la grille devant vous pour progresser. Prenez garde, le troisième seau est un peu plus caché que les deux autres et se trouve tout à gauche derrière une pierre, mais vous le verrez facilement en vous plaçant près du symbole le plus proche de la porte.

Passez de l’autre côté de la porte et repérez un coin exigüe sur la droite. Un coffre se trouve sur la droite mais poursuivez pour trouver les mêmes plateformes mouvantes que précédemment. Sachez que de part et d’autre, vous trouverez des coffres, dont notamment à droite, accompagnés de dizaines d’araignées et d’œufs qui éclosent, tandis que pour poursuivre la quête, il vous faudra aller tout droit. Abattez de nouvelles araignées puis poursuivez tout droit (les autres chemins vous octroieront des coffres ceci dit).

Quand vous serez prêts, avancez vers une zone humide et place, endroit où vous affronterez des araignées, et même des matriarches épineuses. Celles-ci pourront vous charger et vous infliger de lourds dégâts en plus d’être totalement imparables. Vous risquez d’avoir par ailleurs besoin de potions ici, le niveau du combat étant légèrement relevé.

Une fois le combat terminé, repérez les symboles à activer proche de l’ultime grille à ouvrir. Si vous cherchez le dernier symbole, il sera en contrebas sur le petit chemin juste en dessous de la grille. Puis, traversez le pont pour poursuivre votre quête. Vous trouvez le corps de Richard Choucas et les pages manquantes du livre mystérieux. Mais cette trouvaille aura pour effet de déclencher le réveil de Sentinelles de Pensine dans un premier temps.

Se défendre face aux Sentinelles

Utilisez toutes vos connaissances, sorts et magies anciennes pour triompher de ce combat. Lorsque vous aurez éliminer les Sentinelles de Pensine, vous ferez la connaissance de 3 autres créatures. Celles-ci sont redoutables et résistances à vos sorts de base. Utilisez donc la magie ancienne, l’esquive et le décor pour triompher et mettre un terme au combat.

Explorer les traces de magie ancienne

Après le combat, approchez de l’arche au fond et interagissez avec les marques de magie ancienne. Avancez toujours tout droit, vous ne craignez rien, jusqu’à ce que vous débarquiez dans une grande salle où 4 énormes tableaux vous attendent. Vous êtes accueillis par Percival Rackham qui faisait partie des souvenirs de Pensine que vous aviez vu plus tôt. Vous voici en fait dans la Salle de la Carte, qui doit encore vous révéler tous ses secrets. Mais pour cela, vous avez besoin du livre qui est encore en possession du professeur Fig à cet instant.

Sachez avant de poursuivre, qu’il s’agit ici du point où vous débloquez un trophée relatif à la découverte de cette salle, qui est présent en quatre exemplaires pour chacune des maisons. A vous de relancer une nouvelle partie avec une nouvelle maison plusieurs fois pour débloquer tous ces trophées associés.

Vous débloquez également les points de Talents, sortes de compétences réparties en 5 catégories : Sorts, Magie Noire, Cœur, Furtivité et Salle sur Demande. Dépensez vos points durement acquis qui quittez la salle en empruntant l’escalier pour débarquer dans les cachots du château et mettre un terme à la quête.

La suite de votre aventure se déroulement notamment auprès du Cours de Vol, où vous ferez enfin la connaissance de votre balai préféré.