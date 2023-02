Vous possédez désormais un petit arsenal de sortilèges à utiliser à tout moment dans l’aventure. Avant de filer à Pré-au-Lard faire vos emplettes, le professeur Weasley souhaite vous voir. Ce sera le cadre de la quête principale L’après-cours de Weasley de cette solution complète pas à pas d’Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Condition : Niveau 2 et avoir terminé les apprentissages du Cours de Sortilèges (Accio) et de Défense contre les Forces du Mal (Levioso)

Retrouver le professeur Weasley dans la Salle de Métamorphose

Utiliser votre boussole pour trouver votre chemin à travers le château et trouver la Salle de Métamorphose où vous attend le professeur Weasley. Celle-ci vous confirme que vous devrez prendre des cours prochainement avec les professeurs pour renforcer vos apprentissages et rattraper votre retard. Mais elle vous proposera également de partir visiter Pré-au-Lard avec l’un de vos camarades pour racheter les fournitures et objets perdus pendant le prologue mouvementé.

Vous aurez le choix entre partir avec Natty (Natsai Onai) ou votre nouveau meilleur ennemi, Sebastian Pallow. Choisissez qui vous accompagnera puis quittez la Salle pour trouver le professeur Ronen dans la Cour de métamorphose à côté pour assister à votre premier devoir : apprendre le sortilège Reparo, nécessaire avant votre départ pour Pré-au-Lard.

Une fois le sortilège appris, vous pouvez partir avec votre camarade pour la prochaine quête, Bienvenue à Pré-au-Lard.