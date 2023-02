Accueil > Guides > Plus rien ne cloche – Hogwarts Legacy

Des chasses au trésors, vous en croiserez quelques-unes dans Hogwarts Legacy. Toutes ne sont pas si évidentes à déchiffrer, surtout celles qui se situent au sud de la carte dans des régions dangereuses. La quête « Plus rien ne cloche » est aussi bien cachée, c’est pourquoi il est facile de passer à côté. Voici où trouver la quête « Plus rien ne cloche » dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard et comment la résoudre.

Comment résoudre l’énigme des cloches ?

EXP obtenue : 180

: 180 Récompense obtenue : Manteau long de chercheur de trésor

Pour débuter cette quête, il faudra d’abord avoir eu accès à la quête « À la rescousse de Rococo », qui vous permet d’entrer dans une salle secrète du donjon « Cache d’Henrietta ». Dans cette dernière, vous pourrez trouver un dessin qui vous indique l’emplacement d’un trésor avec des cloches à faire sonner dans le bon ordre pour respecter la mélodie.

Ces cloches en question se situent dans le Château de Salgât, un endroit qui grouille de Serpencendres. Vous pouvez les éliminer pour être tranquille, mais si vous n’avez pas le niveau, infiltrez-vous sans vous faire remarquer. Vous trouverez les cloches au sud-ouest du château. Il faut maintenant les faire sonner dans le bon ordre en lançant des attaques simples dessus.

Vous trouverez ci-dessus les cloches numérotées de 1 à 9. Voici l’ordre dans lequel il faut les actionner :

9 – 3 – 2 – 7 – 3 – 1 – 6 – 7

Il ne vous reste plus qu’à récupérer le contenu du coffre pour mettre fin à cette quête. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.