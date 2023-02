L’un des passages obligatoires dans la vie d’un élève de Poudlard, autre que celui de choisir sa maison, c’est d’obtenir sa baguette magique qui l’accompagnera dans toutes ses aventures. Le choix de la baguette est un élément important dans le background d’un sorcier et d’une sorcière, mais l’est-il vraiment dans Hogwarts Legacy ? Voici ce qu’il faut savoir lors du choix de la baguette dans Hogwarts Legacy.

Comment choisir sa baguette ?

Lorsque vous débuterez votre aventure, une baguette vous sera prêtée le temps d’obtenir la vôtre. Il faut avancer un peu dans le jeu jusqu’à effectuer votre première visite à Pré-au-Lard, où il vous sera demandé d’aller voir la boutique d’Ollivander, à l’entrée sud du village.

Ce dernier tentera de trouver une baguette adaptée à vos capacités, mais il lui faudra plusieurs essais infructueux avant de tomber sur la bonne. Celle-ci n’est pas directement montrée à l’écran car vous pouvez la personnaliser de plusieurs manières.

Tout d’abord, vous devrez choisir votre style de baguette. Cela va déterminer son look global, autrement dit la façon dont le bois et taillé, ainsi que sa couleur.

Vous devrez ensuite choisir un type de bois. Dans l’univers de Harry Potter, il existe certains croyances qui peuvent influer sur le bois à utiliser pour votre baguette, et ce en fonction du calendrier celtique et de votre mois de naissance, selon le Wiki Harry Potter :

24 décembre – 20 janvier : Bouleau

21 janvier – 17 février : Sorbier

18 février – 17 mars : Frêne

18 mars – 14 avril : Aulne

15 avril – 12 mai : Saule

13 mai – 9 juin : Aubépine

10 juin – 7 juillet : Chêne

8 juillet – 4 août : Houx

5 août – 1er septembre : Noisetier

2 septembre – 29 septembre : Vigne

30 septembre – 27 octobre : Lierre

28 octobre – 24 novembre : Roseau

25 novembre – 23 décembre : Sureau

Tous ces types de bois ne sont pas forcément présents dans le jeu, même si le choix est très large et s’étend au-delà de ceux cités. Libre à vous de suivre ce calendrier ou non, si le bois en question est bien présent dans le jeu.

Pour la taille et la souplesse, il est dit que c’est une question de caractère. Plus vous choisirez une baguette rigide, plus cela veut dire que vous êtes sûrs de vos convictions, tandis qu’une baguette souple montre plutôt une ouverture d’esprit. Enfin, reste le cœur de la baguette, qui propose trois choix :

Ventricule de dragon : Pour marcher dans les pas de Hermione Granger ou Bellatrix Lestrange

: Pour marcher dans les pas de Hermione Granger ou Bellatrix Lestrange Crin de licorne : Pour les fans de Ron Weasley ou Drago Malefoy

: Pour les fans de Ron Weasley ou Drago Malefoy Plume de phénix : Pour celles et ceux qui préfèrent tout simplement Harry Potter ou Voldemort

Est-ce que le choix de la baguette à une incidence ?

Dans l’univers de Harry Potter, la constitution d’une baguette n’est pas anodine, et elle peut dire beaucoup de choses sur la personne qui la manie. Mais dans Hogwarts Legacy, à moins de vouloir se la jouer très « role-play », en totalement immersion, le choix des matériaux de la baguette n’a aucune importance.

Tout cela n’est que purement esthétique, ce qui veut dire qu’il n’y aura aucune incidence sur le gameplay, peu importe la taille, le bois ou le matériau utilisé pour votre baguette.

Est-il possible de changer de baguette ?

Une fois votre baguette choisie, vous ne pourrez plus revenir en arrière, comme pour le choix de votre maison. Pensez donc à la personnaliser à votre goût avant de valider votre choix, même s’il existe tout de même un moyen de changer quelque peu son apparence.

Au fil de votre progression, vous pourrez débloquer des manches de baguette, qui pourront être associés à votre baguette via le menu de l’équipement. Ces manches sont purement esthétiques et ne donnent pas accès à des bonus, mais elles pourront au moins vous permettre d’apporter une autre touche de personnalisation à votre outil. Vous pourrez par exemple en obtenir dans des coffres ou en récompenses de certaines missions, comme dans « Des livres pour décoller ».

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.