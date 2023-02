Le loot tient une place importante dans Hogwarts Legacy. Bien s’équiper est important, surtout au fur et à mesure que les défis deviennent de plus en plus difficiles, et les équipement légendaires, marqués d’une couleur oranges, seront les outils les plus puissants à disposition pour vous protéger et augmenter votre attaque de base. Malheureusement, qui dit loot, dit également aléatoire. Si vous recherchez des pièces d’équipements particulières, trouver ce qu’il vous manque peut s’avérer être pénible. Mais il existe une mécanique de « reroll » qui permet de forcer un tout petit peu votre chance. Voici comment reroll vos équipements légendaires dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Comment reroll un item légendaire dans Hogwarts Legacy ?

D’abord, le reroll, qu’est-ce que c’est ? C’est une mécanique qui permet de retenter votre chance en ouvrant un coffre afin d’obtenir une récompense différente. Dans Hogwarts Legacy, c’est possible, même si la pratique est un peu fastidieuse, c’est pourquoi on ne la recommandera que pour les coffres légendaires, comme celui que vous pouvez-voir ci-dessus, bien plus massifs que les coffres normaux. On y trouve souvent de l’équipement légendaire à l’intérieur.

Avant d’en ouvrir un, sauvegardez votre partie. Ouvrez maintenant le coffre pour voir ce qu’il contient. Si vous étiez par exemple à la recherche d’une cape pour compléter votre équipement, mais que le coffre vous offre des lunettes, vous aurez peut-être envie de retenter votre chance. Chargez donc votre sauvegarde manuelle qui vous ramène juste avant d’avoir ouvert le coffre, et vous pourrez l’ouvrir à nouveau. Faites cela autant de fois que nécessaire pour tomber sur le type d’équipement que vous souhaitez.

Ne vous embêtez pas à faire cela au début du jeu étant donné que l’équipement devient vite obsolète. Attendez plutôt la fin de votre partie pour bien compléter votre équipement.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.