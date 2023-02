La précédente quête d’Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard a été forte en révélation et a apporté autant de nouvelles questions. Mais ce que tous les joueurs et joueuses attendaient depuis la révélation du jeu, c’était la possibilité d’enfourcher un balai et de survoler les alentours de Poudlard. Ce moment est désormais arrivé avec la tenue de votre premier Cours de Vol. Utilisez votre boussole pour vous rendre sur le terrain de vol et regardez la cinématique.

Conditions : terminer la quête Le repos de Richard Choucas et être niveau 6

terminer la quête Le repos de Richard Choucas et être niveau 6 EXP obtenue : 260 XP + Balai volant

Traverser les anneaux

Votre entrainement commence doucement avec un QTE puis avec la possibilité de passer à travers trois gros anneaux afin de s’exercer à la conduite du balai. Le professeur Kowaga va ensuite corser un minimum l’exercice en vous demandant de passer à travers de multiples anneaux sur une plus grande distance. Vous aurez alors la possibilité d’accélérer pour agrémenter votre voyage à votre guise.

Vous serez au bout du parcours interpellé par Everett Clopton, un étudiant qui vous propose une petite entorse au règlement du cours pour vous faire visiter Poudlard en balai. Si vous le suivez, vous ferez une balade autour des murs du château et vous apprendrez à voler encore plus vite, avant d’être rappelés à l’ordre par le professeur Kowaga mettant fin à la quête et à votre cours.

La suite de notre aventure se déroule soit en empruntant la quête de La Salle sur Demande, soit celle intitulée Dans l’ombre de la Crypte.