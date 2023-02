Après vous être frottés aux créatures magiques dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, il vous faut poursuivre votre découverte des lieux et possibilités de Poudlard, notamment en rencontrant le concierge Moon afin qu’il vous apprenne un sort capital, Alohomora, dans la quête La plainte lunaire du Concierge.

Conditions : terminer la quête L’Epreuve de Percival Rackham et être niveau 13

terminer la quête L’Epreuve de Percival Rackham et être niveau 13 EXP obtenue : 260 XP et le sortilège Alohomora niveau 1

Parler à Gladwin Moon

Rendez-vous près du hall d’entrée du château en utilisant la flamme de cheminette du Grand Escalier par exemple et parlez au concierge Mr Moon pour qu’il vous explique ses préoccupation concernant de petites statuettes, les Demiguises, qui lui font peur et qui ont été placées, selon lui, par des garnements afin de l’effrayer, un peu partout dans le monde autour de vous.

En échange de l’apprentissage du sortilège d’Alohomora, qui vous sera très utile pour ouvrir les portes fermées partout où vous irez, il vous demande de vous débarrasser de ces statuettes en dérobant la pierre de Lune qu’elles contiennent. Cela ne peut se faire que de nuit et constitue un ensemble de collectibles et une quête annexe entière dans le jeu. Il y en a une grosse trentaine de par le monde, et nous vous proposons d’ailleurs un guide complet pour toutes les retrouver.

Suivez Gladwin

Après avoir dérobé la première pierre de Lune d’entre les mains de la statue de Demiguise présente juste à côté de vous, suivez Mr. Moon en direction d’un couloir normalement interdit aux élèves. Il ne vous accompagnera pas, de peur de voir une de ces statues, il va donc vous apprendre à utiliser le sortilège Alohomora pour ouvrir des serrures fermées.

Utiliser Alohomora sur la serrure

Après avoir appris le sort comme d’habitude, équipez-le et utilisez-le sur la serrure du couloir devant vous. Pour y parvenir, vous devez faire plusieurs choses, comme nous vous l’expliquons dans notre article dédié :

Il vous faut tourner les joysticks jusqu’à ce que les verrous soient déverrouillés.

Pour cela, faites tourner celui de gauche jusqu’à ce que le verrou bouge puis maintenez ce stick en position

Bougez le deuxième joystick jusqu’à ce que l’ensemble se déverrouille et maintenez en position quelques secondes.

Pour vous aider, une lueur verte ou rose apparaîtra quand vous serez dans les bonnes positions.

Récupérer les Lunes de Demiguises

Pour mener à bien votre mission, deux statues sont à retrouver : une dans la salle de bains des préfets et une autre dans le couloir de l’infirmerie.

Salle de bains des préfets

Utilisez le sortilège de Désillusion pour vous faire discret puis progressez dans les couloirs et escaliers en prenant en compte le fait que des professeurs et des préfets errent dans ces couloirs. Servez-vous des repères rouges sur la carte pour les repérez et grimpez au deuxième étage pour trouver la salle de bains verrouillée par un sortilège d’Alohomora.

Attention car des préfets sont là. Utilisez une diversion ou patientez le temps qu’ils bougent, puis dirigez-vous vers le fond de la pièce pour trouver la statue sur un rebord de fenêtre, puis ressortez discrètement.

Infirmerie

Poursuivez en montant de nouveaux escaliers jusqu’à trouver un embranchement. L’infirmerie se trouve sur la gauche, avec 3 personnes à l’intérieur. Un autre préfet se trouve dans le couloir de droite. Faites diversion et progressez jusqu’au fond de l’infirmerie pour ramasser la statue.

Refaites le chemin inverse jusqu’à retrouver Mr. Moon devant la porte principale, qui vous remerciera pour votre geste et vous proposera de l’aider à trouver toutes les autres statues dans le monde ouvert.

Cette discussion clôturera la quête et vous permettra de lancer la prochaine, Le Heaume d’Urtkot.