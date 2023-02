Même si la nouvelle génération de consoles est aujourd’hui très bien installée, puisqu’elle attaque sa troisième année d’existence, presque aucune grosse production n’est capable d’afficher un rendu en résolution 4K avec 60 images par secondes. C’est pourquoi les studios proposent différents modes d’affichage pour que chacun puisse découvrir le jeu selon ses préférences, et Hogwarts Legacy n’échappe pas à cela. Voici toutes les options d’affichage qui sont disponibles dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Quels sont les modes d’affichage pour Hogwarts Legacy ?

On a l’habitude d’avoir deux modes d’affichages simples dans les AAA standards, un surnommé « Fidelité », qui préfère afficher le plus de pixels possible, et un mode « Performances », favorisant la fluidité. Mais Hogwarts Legacy va un peu plus loin que cela en proposant 5 modes d’affichage, à savoir :

Fidélité : Pour un rendu 4K net, avec un framerate bloqué à 30 images par secondes.

: Pour un rendu 4K net, avec un framerate bloqué à 30 images par secondes. Fidélité avec lancer de rayon : Un rendu presque tout aussi net que le précédent, mais avec du ray-tracing qui vient sublimer les reflets.

: Un rendu presque tout aussi net que le précédent, mais avec du ray-tracing qui vient sublimer les reflets. Performance : Favorise le 60 images par secondes en sacrifiant le rendu visuel pour passer à 1080p.

: Favorise le 60 images par secondes en sacrifiant le rendu visuel pour passer à 1080p. Equilibré : Compatible avec certains écrans, offre plus d’images par secondes que le mode Fidélité (environ 40 images par secondes)

: Compatible avec certains écrans, offre plus d’images par secondes que le mode Fidélité (environ 40 images par secondes) Rendement HFR : Compatible avec certains écrans, booste complétement la fluidité avec un taux de rafraichissement d’images inégalé.

Vous pouvez choisir l’un de ces modes dès le début de l’aventure, à condition d’avoir un écran compatible pour les deux derniers, qui est équipé de HDMI 2.1. Il est aussi possible de changer de mode quand vous le souhaitez, en vous rendant dans les Paramètres du menu, dans l’onglet « Options d’affichage ».

