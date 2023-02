En attendant le retour du professeur Fig parti au Ministère de la Magie, vous devez assister à deux nouveaux cours dont le Cours de Botanique dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard.

Conditions : terminer la quête Cours de Botanique et être de niveau 4.

terminer la quête Cours de Botanique et être de niveau 4. EXP obtenue : 260 XP et Poste de Potions.

Se rendre au Cours de Potions

Utilisez votre boussole pour trouver la Salle de Potions et le professeur Sharp. Une fois sur place, observez la cinématique et fabriquez votre première potion en suivant les touches affichées à l’écran. A la suite de cela, le professeur Sharp voulant vous aider personnellement à progresser et rattraper votre retard, il veut vous apprendre à préparer la potion Edurus.

Pour cela, approchez de son bureau pour aller récupérer des Œufs de Serpencendre et de la Fourrure de chien noir. Sur le chemin, vous rencontrerez Garreth Weasley, le neveu de la directrice adjointe, qui vous demandera d’en profiter pour dérober une plume de Focifère.

A vous d’accepter ou non, sachant que si vous acceptez, le professeur soupçonnera Garreth d’avoir eu un complice pour dérober l’ingrédient ayant servi à sa potion dont la préparation aura mal tournée. Si vous avez refusé, le professeur vous félicitera de ne pas avoir craqué à la demande de Garreth.

Après avoir tout récolté dans le bureau, rejoignez votre poste de potions et préparez la potion d’Edurus. Patientez un peu et récoltez-la pour mettre fin à la quête du Cours de Potions. La prochaine quête concernera Natty et s’intitule La fille d’Uagadou.