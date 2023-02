Grâce à cette nouvelle quête, nous entrons doucement mais sûrement dans la seconde partie du scénario d’Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. Il va falloir faire vos preuves durant différentes épreuves afin d’obtenir le savoir des créateurs de la Salle de la Carte. Ainsi, il vous faut rejoindre le lieu de l’Epreuve de Percival Rackham pour débuter.

Conditions : terminer la quête Le Salle de la Carte

terminer la quête Le Salle de la Carte EXP obtenue : 260 XP

Rejoindre le professeur Fig à la tour

Prenez la direction de la tour avec le professeur pour étudier la position des gobelins ayant élu campement juste à côté de la tour. Pour ne pas être repéré, utilisez le sortilège de Désillusion avant que le Guerrier des fidèles ne vous voit.

Enquêtez sur la présence des gobelins

L’occasion de lancer pour la première fois le sortilège Petrificus Totalus, qui vous permettra, en cas d’attaque furtive, d’éliminer immédiatement un adversaire lambda et de fournir de graves dégâts à un adversaire plus conséquent.

Progressez dans le campement et éliminez tous les ennemis se présentant à vous, furtivement ou frontalement, mais faites attention aux gobelins changeant de taille et vous attaquant très vivement au bout d’un moment. Quand tout le monde est à terre, fouillez la tente à gauche pour trouver un document important puis approchez de la tour et pénétrez dedans. Grimpez à l’étage pour retrouver le tableau de Percival Rackham.

Trouver l’entrée de la première épreuve

Redescendez une fois que le professeur et Percival Rackham vous aient abandonné, pour trouver au rez-de-chaussée une trace de magie ancienne avec laquelle interagir. Pénétrez par l’ouverture dans le mur pour commencer la première épreuve.

Terminer l’épreuve de Percival Rackham

Suivez le couloir et pénétrez dans la première salle derrière la porte. Suivez le long corridor puis arrivé dans la grande salle, descendez l’escalier de droite et interagissez avec la marque de magie ancienne. Pénétrez dans l’anneau et poursuivez jusqu’à la salle suivante. Là, traversez la salle et interagissez avec une nouvelle marque de magie puis passez l’anneau à nouveau.

Dans la pièce suivante, des Sentinelles de Pensine et des Protecteurs de Pensine vous attendent. Usez de vos esquives et utilisez surtout les pouvoirs rouges comme Expelliarmus ou Confringo pour les affaiblir et n’oubliez pas votre environnement.

Une fois la salle vidée, utilisez votre Accio sur la plateforme mobile puis dirigez-vous dans la pièce vers la droite pour rejoindre une nouvelle marque de magie. Passez le portail pour récupérer un Cape bleu céruléen à motifs puis contournez ce portail grâce à la plateforme pour poursuivre derrière le portail et atteindre la salle suivante.

Eliminez vos accueillants comme il se doit puis descendez par la droite de la salle et grimpez à l’escalier sur la droite pour rejoindre l’autre côté. Là, appelez la plateforme mobile avec Accio et placez-là sous la marque de magie ancienne pour activer un nouveau portail.

Passez de l’autre côté pour remarquer que la salle a changé : en effet, le pont central et à moitié détruit dans cette réalité. Profitez-en pour faire passer la plateforme mobile de l’autre côté du pont grâce aux poignées métalliques de la salle puis retournez dans votre réalité pour finir de traverser la salle maintenant que la plateforme est arrivée.

Poursuivez par la gauche pour trouver de nouveaux ennemis bien remontés. Après un combat un peu plus ardu, dirigez-vous vers la droite de la salle par rapport à votre point d’arrivée pour trouver une nouvelle marque de magie ancienne.

Activez-là puis sautez sur la plateforme mouvante. Approchez-vous du portail grâce aux poignées sur le mur de gauche puis sautez sur la plateforme miroir de la votre de l’autre côté du portail puis progressez jusqu’au bout de la salle grâce aux accroches murales.

Une fois de l’autre côté, suivez le chemin, ouvrez la porte et progressez pour trouver un coffre contenant 5 potions de Wiggenfeld. Vous l’avez compris, ce qui vous attend promet d’être sport et à raison : il s’agit du dernier combat de l’épreuve et quel combat !

Vaincre les gardes

Traversez le pont et affrontez les vagues d’ennemis. Ce dernier affrontement sera composé de deux phases majeures : un ensemble de Protecteurs et Sentinelles, une grosse dizaine environ, puis un combat de boss. Suivez nos conseils pour triompher sans trop de douleur.

Première phase : les gardes

Pour cette première partie, utilisez un maximum le décor se trouvant à proximité pour infliger des dégâts, pensez à esquiver, mais aussi à vous protégrer des attaques à distance pour contrer avec Stupéfix, tandis que vos lancers de base et vos sorts comme Expelliarmus, Accio, Confringo et Incendio vous seront très utiles.

Si vous le pouvez, essayez de ne pas utiliser vos recharges de magie ancienne ici, cela vous sera beaucoup plus utile dans la seconde phase.

Une fois tous les ennemis à terre, vous faites face au Gardien de Pensine, un monstre gigantesque et aux attaques ravageuses.

Seconde phase : Gardien de Pensine

Le Gardien de Pensine possède un roulement d’attaque assez simple à comprendre. Il vous attaquera d’abord à distance en frappant le sol. A vous d’esquiver son attaque sur le côté, en restant à distance pour plus de facilité.

Puis, il se mettra à charger une orbe d’énergie entre ses mains. Profitez de ce moment pour lancer des attaques du style Glacius (si vous l’avez appris précédemment), Accio ou Levioso et faire exploser l’orbe entre ses mains et lui infliger de lourds dégâts. Profitez-en aussi pour lancer les même attaques dévastatrices sur lui.

Enfin, utilisez votre magie ancienne dès que disponible pour accroitre votre puissance sur votre adversaire. Pensez à vos potions de soins et vos potions Maxima par exemple pour vous aider encore plus.

La deuxième partie de cet affrontement verra légèrement se modifier les attaques du Gardien, qui va de nouveau taper le sol du pied mais il utilisera également des petites orbes qui viendront davantage au corps à corps, vous permettant de vous protéger et de renvoyer un Stupéfix par la même occasion. S’il envoie une onde choc en se relevant, esquivez avec une roulade pour éviter l’attaque.

Une fois le combat terminé, traversez le pont pour trouver le secret de l’épreuve : un souvenir dans une Pensine. Puis, regagnez la Salle de la Carte pour retrouver le professeur Fig et Percival Rackham et faire la connaissance d’un nouveau gardien, Charles Rookwood, qui souhaite patienter avant de lancer la prochaine épreuve.

La suite de l’aventure se déroulera à l’automne et est constituée de plusieurs quêtes possibles : le Cours sur les Créatures Magiques, La plainte lunaire du Concierge, ainsi que Le Heaume d’Urtkot, à accomplir dans un ordre aléatoire, mais pensez aussi à accomplir vos devoirs pour notamment débloquer Wingardium Leviosa.