Dead Take : Le jeu d’horreur nous fera plonger dans les traumas d’acteurs dès le 31 juillet

Encore du beau monde au doublage, et même à l’écran

Il fallait que Surgent Studios rebondisse vite, et pour cela, Abubakar Salim a invité tous ses petits copains du Pixel Pack (un groupe réunissant de grands noms du doublage dans l’industrie du jeu vidéo) dans son prochain jeu, afin d’attirer l’attention plus facilement. Un peu de copinage il est vrai, mais Dead Take peut se vanter de réunir un casting anglophone assez impressionnant, dont les derniers noms sont révélés dans la nouvelle bande-annonce.

En plus de Neil Newbon et Ben Starr qui sont les deux têtes d’affiche de ce jeu d’horreur psychologique, on note la présence de nombreux membres de Critical Role (célèbre pour ses parties de Donjons & Dragons), comme Matthew Mercer (Vincent dans Final Fantasy VII Remake), Laura Bailey (Abby dans The Last of Us: Part II) ou encore Travis Willingham (Thor dans Marvel Rivals). Quelques créateurs de l’industrie seront aussi présents à l’image d’Alanah Pearce (scénariste qui a travaillé chez Santa Monica Studios) ou encore Sam Lake, à qui l’on doit de nombreux jeux chez Remedy.

Cette nouvelle vidéo permet également de confirmer la date de sortie du jeu : Dead Take sera disponible dès le 31 juillet prochain, uniquement sur Steam et Epic Games Store pour le moment.