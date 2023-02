Après avoir aidé Nora Treadwell dans son combat contre les mages noirs et après avoir débloqué les Epreuves de Merlin réparties dans le monde, vous allez devoir prendre part à une quête exclusive à la maison que vous représentez depuis le début de l’aventure dans Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. Dans le cadre de la maison Serdaigle, il s’agit de la mission L’Héritage d’Ollivander, l’homme ayant eu vent de la trouvaille de la réserve de la bibliothèque et voudrait s’entretenir avec vous.

Conditions : terminer la quête Epreuve de Merlin et être de niveau 5.

terminer la quête Epreuve de Merlin et être de niveau 5. EXP obtenue : 260 XP

Rendre visite à M. Ollivander à Pré-au-Lard

Téléportez-vous à Pré-au-Lard et pénétrez dans la boutique de l’homme aux baguettes pour déclencher la quête. Il vous parlera d’un ancien vol de baguette qui pourrait avoir un rapport avec le mystérieux livre retrouvé dans la bibliothèque. Il va vous falloir enquêter vous même pour essayer de trouver cette baguette. Pour cela, rendez-vous tout proche de la Salle de Cours sur les Créatures magiques dans l’enceinte de Poudlard, puis poursuivez encore plus au sud vers la Volière pour continuer votre quête.

Explorer la volière

Une fois sur place, grimpez tout en haut de la volière et utilisez le sortilège Accio sur une statue d’oiseau. Il va falloir trouver les statues manquantes. Pour cela, utilisez Accio sur toutes les poignées apparentes pour faire tomber les pierres voire des statues. Une fois 4 statues trouvées, grimpez à l’échelle de la volière et utilisez le sortilège à nouveau sur les 4 piliers de part et d’autre du trou central. Puis, remettez les 2 dernières statues manquantes à leur place sur le mur pour déclencher la suite de la quête.

Vous serez automatiquement amenés au sommet de la volière pour rencontrer le fantôme de Richard Choucas, fier que quelqu’un ait réussi son épreuve. L’homme vous promet ainsi de vous montrer l’emplacement de la baguette volée à Ollivander, celle-ci se trouverait à l’endroit où l’homme est décédé. Mais avant de pouvoir pénétrer dans la forêt interdite, il va vous falloir apprendre le sortilège Expelliarmus auprès du professeur Hecat lors de son devoir numéro 2.

Ensuite, vous pourrez enfin braver La Forêt Interdite au sein de la quête principale Le repos de Richard Choucas.