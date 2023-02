Cette nouvelle quête d’Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard, vous mènera dans la deuxième épreuve des Gardiens au Château de Rookwood.

Conditions : terminer la quête Sur le droit chemin

260 XP

Pour démarrer cette quête, vous devez retrouver et parler au professeur Fig devant le Château de Rookwood. Pour cela, utilisez votre boussole et la carte pour arriver bon port puis engagez la conversation.

Entrez dans le Château de Rookwood

Le professeur vous propose de contourner le Château mais de toutes les manières, des sbires l’encerclent. Utilisez Désillusion ou foncez dans le tas et éliminez les deux premiers groupes de gobelins et mages se dressant devant vous.

Après avoir abattu le tireur gobelin un peu plus loin, utilisez votre sortilège Wingardium Leviosa sur la caisse se trouvant non loin d’un rebord cassé pour la placer devant, puis utilisez Levioso pour monter et déclencher une cinématique dans laquelle vous découvrez Rannrok et Victor Rookwood en pleines manigances.

Par la suite, vous allez devoir affronter une sacré bandes de gobelins et de sbires de Rookwood. Le combat sera intense et dynamique avec servez-vous de toutes vos connaissances afin de triompher et pensez à bien esquiver chaque attaque.

Ensuite, repérez l’escalier au nord et suivez-le. En haut, prenez à droite et continuez sur la route jusqu’à entrer dans une cour du château via une plateforme fragile pour retrouver le professeur Fig.

Là, repérez la porte bloquée par un mécanisme de magie ancienne. Utilisez Revelio pour révéler la position des trois interrupteurs disséminés dans la pièce, un derrière une palissade en bois à briser avec Repulso par exemple, un dans un trou de mur de l’autre côté et un dernier à droite de la porte, et envoyez un Lancer de base sur chacun d’eux pour ouvrir la porte et pénétrer dans la cave de Rookwood.

Trouver le portrait de Charles Rookwood

Descendez et prenez tout de suite à gauche pour examiner l’orbe rouge. Poursuivez par la droite pour tomber dans une pièce où le portrait de Charles Rookwood vous attend sur une cheminée. Après la cinématique, touchez la trace de magie ancienne et pénétrez dans le portail pour avancer vers la deuxième épreuve, tandis que le professeur Fig vous laisse pour retourner à la Salle de la Carte.

Réussir l’épreuve de Charles Rookwood

Avancez jusqu’à la première pièce et montez à l’escalier de droite pour faire apparaître la première trace de magie ancienne avec laquelle interagir. Une fois le portail ouvert, redescendez et passez à travers pour transformer un pilier sur la droite en un petit cube.

Aidez-vous du sortilège Wingardium Leviosa pour le positionner contre le rebord de gauche de l’autre côté du trou vous séparant de la suite depuis la trace de magie ancienne, puis traversez à nouveau le portail dans l’autre sens pour rendre au cube sa forme de pilier. Puis grimpez dessus et passez dans la prochaine salle.

Là, traversez directement le pont et activez la source de magie au fond. Repérez un pilier non loin qui vous bloque le passage et lancez un sort de base sur le mécanisme au mur sur la droite du portail pour faire pivoter ce dernier à 180°, puis traversez-le. Utilisez votre Wingardium Leviosa pour prendre le pilier désormais transformé en cube et passez-le à travers le portail. Posez-le puis contournez le portail par les côtés et avancez vers la suite de l’épreuve.

Un joli combat vous attend ensuite contre notamment un Protecteur de Pensine mais surtout quelques Sentinelles. Attention car l’arène est assez petite et vous risquez de tomber en dehors de ses limites avec des esquives mal gérées ou des attaques de mêlée. Utilisez toutes vos connaissances et notamment Expelliarmus pour désarmer vos ennemis puis poursuivez votre chemin.

Suivez ensuite la trace de magie ancienne et activez-la pour révéler un mécanisme visible à travers le nouveau portail et tirez dessus pour faire tourner le portail vers la droite. Traversez-le puis retournez-vous et visez à nouveau le mécanisme. Cela aura pour effet de créer un passage sur la gauche de la pièce vers lequel vous déplacer.

Dans la salle suivante, activez la nouvelle trace de magie provoquant l’apparition d’un pilier et un portail… mais aussi de deux Protecteurs de pensine que vous devrez éliminer. Faites gaffe cependant, puisque chaque protecteur se trouve de part et d’autre du portail et donc dans deux réalités différentes, mais peuvent vous infliger des dégâts. Pour éliminer le deuxième, il vous faudra traverser le portail et lui infliger votre sentence.

Une fois le combat terminé, retournez dans la réalité initiale et lancez un sort sur le mécanisme mural en plaçant celui-ci sur votre gauche. De cette façon, le pilier initiale se transformera en cube que vous pourrez faire passer dans votre réalité grâce au sortilège Wingardium Leviosa, puis gardez le sort actif et faites le tour du portail et remettez le cube à l’endroit même où vous l’avez récupéré dans la réalité alternative à l’instant (sur le promontoire donc).

Faites le tour du portail ensuite, puis traversez-le pour vous rendre compte que la plateforme et le pilier sont de retour pour vous permettre de passer en hauteur. Grimpez sur le pilier puis sur la plateforme, envoyez un Lancer de base sur le mécanisme mural pour faire tourner la plateforme et sautez vers la prochaine pièce.

En suivant, éliminez les deux Sentinelles se présentant à vous puis trouvez la nouvelle source de magie en continuant votre chemin et traversez le couloir menant vers le nord de la pièce. Ramassez les 5 potions Wiggenweld dans le coffre sur la gauche puis traversez le pont après la porte déclencher un grand combat, similaire à celui clôturant la première épreuve.

Vaincre les gardes

La première étape du combat est des plus classiques mais ne vous faites pas avoir : ce sera ardu, notamment à cause de la quantité d’ennemis mais aussi de la présence d’un portail vous permettant, mais à eux aussi, de traverser les réalités.

A vous de jongler entre ces deux réalités, d’esquiver les attaques et d’utiliser les bons sorts (Expelliarmus, Glacius et Confringo sont de bons combos) avant de vous attaquer au gardiens des lieux, un nouveau Gardien de Pensine.

Boss : Gardien de Pensine

Nous reprendrons la même trame que lors du précédent combat de ce type tant les affrontements sont similaires en presque tous points.

Il vous attaquera d’abord à distance en frappant le sol. A vous d’esquiver son attaque sur le côté, en restant à distance pour plus de facilité.

Lorsqu’il se mettra à charger une orbe d’énergie entre ses mains, équipez une couleur de la même couleur que l’orbe et lancez une attaque pour faire éclater l’orbe dans les mains du Gardien et ainsi lui infliger des dégâts.

Utilisez votre magie ancienne dès que possible pour infliger un maximum de dégâts en pensez à vous protéger des petites attaques venues des côtés ainsi que de sa lourde massue.

Une fois le combat terminé, traversez le pont pour trouver le secret de l’épreuve : un nouveau souvenir de Pensine, celui de Charles Rookwood concernant les pouvoirs extraordinaires de la magie ancienne trouvée.

Puis, regagnez la Salle de la Carte par le miroir dans le fond et lancez la conversation avec le professeur Fig, Charles Rookwood et Percival Rackham tandis que vous ferez la connaissance de la troisième gardienne, Niamh Fitzgerald. Puis, discutez avec le professeur Fig pour mettre fin à la quête.

Après avoir vaqué à vos occupations durant la saison d’hiver qui vient de se lancer, lancez la suite de votre aventure avec la quête Tout feu tout flamme.