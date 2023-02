Hogwarts Legacy met en place un certain nombre de défis à remplir pour compléter le jeu à 100% et obtenir des récompenses qui valent le détour. L’un de ces défis consiste à trouver et à percer les secrets de Poudlard, qui sont au nombre de trois. Bien entendu, l’école renferme bien plus de secrets, mais ceux-ci sont considérés comme les plus importants, ou du moins ceux qui sont le mieux cachés.

Vous trouverez dans cet article nos liens qui renvoient sur un guide pour chacun de ces secrets, qui sont l’énigme de la tour de l’horloge, l’énigme du viaduc, et l’énigme de la salle secrète.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.