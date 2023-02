Très tôt dans Hogwarts Legacy, vous pourrez avoir accès à la quête annexe « Les clés du dédale », qui vous permettront de découvrir une nouvelle sorte de collectibles. Ces clés, au nombre de 16, vous permettront de déverrouiller des coffres qui, à leurs tours, vous récompenseront d’un jeton de maison que vous devrez déposer au sein de votre coffre dans votre salle commune.

Avant tout, pour trouver cette quête « Les clés du dédale », rien de plus simple : dirigez-vous dans la Cour de Métamorphose, derrière la fontaine, vous trouverez facilement le PNJ de Gryffondor, Nellie, qui vous donnera la quête qui vous permettra d’obtenir votre première clé. La méthode pour obtenir ces clés est plutôt simple : une fois la clé et le coffre découvert, interagissez avec le coffre et frappez la clé lorsqu’elle s’approchera de la serrure pour l’ouvrir.

Dans ce guide, nous allons vous détailler l’emplacement exact des 16 coffres, ce qui vous permettra d’obtenir au final une récompense unique : une cape aux couleurs de votre maison.

Précision utile : pour mener à bien cette quête, il vous sera indispensable de maitriser le sort Alohomorah, qui permet de déverrouiller les serrures de niveau 1. Ce sort s’obtient automatiquement en avançant dans l’histoire, aux alentours du niveau 14.

Toutes les clés du dédale

Première clé du dédale

Emplacement : Dans la tour d’astronomie, sur la gauche de la salle de cour. Approchez-vous d’elle puis dirigez-vous dans la salle de cours et déverrouillez le coffre sur la gauche.

Deuxième clé du dédale

Emplacement : Non loin du squelette de rhinocéros bleu dans la Tour de Défense contre les Forces du mal. Suivez la clé via l’escalier en face, vous trouverez le meuble à déverrouiller à proximité.

Troisième clé du dédale

Emplacement : Dans la bibliothèque, à gauche de la pièce. Suivez la clé jusqu’à cette dernière pour arriver au niveau du coffre.

Quatrième clé du dédale

Emplacement : Juste devant l’entrée de la salle de cours des Potions, suivez la clé dans l’escalier qui descend pour trouver le coffre.

Cinquième clé du dédale

Emplacement : Dans le hall d’entrée principal de Poudlard, juste avant le grand escalier, se trouvera la cinquième clé. Le coffre se situera en contrebas.

Sixième clé du dédale

Emplacement : Grimpez le grand escalier, vous finirez par tomber sur la clé. Une fois à proximité de cette dernière, redescendez et suivez sa trace lumineuse afin de trouver le coffre.

Septième clé du dédale

Emplacement : Dans les cachots de Poudlard. Une fois la quête Le repos de Richard Choucas terminée, vous serez directement dans les cachots, vous trouverez la clé assez facilement.

Huitième clé du dédale

Emplacement : Dans la cour de la tour de l’horloge. Vous verrez une porte verrouillée à forcer, puis vous pourrez grimper au premier étage pour voir la clé, qui ira ensuite au second étage, accessible via d’autres escaliers.

Neuvième clé du dédale

Emplacement : Dans la tour des professeurs au premier étage, derrière une porte cadenassée que l’on ouvre en faisant la quête pour récupérer le sort de déverrouillage.

Dixième clé du dédale

Emplacement : Dans la grande salle, la clé se trouve près de la cheminée à gauche de la pièce, tandis que le meuble est à droite en montant les escaliers.

Onzième clé du dédale

Emplacement : En sortant de la salle de botanique pour aller vers le hall de l’annexe de la bibliothèque, sur la droite de l’escalier. Le meuble est de l’autre côté de hall, en face d’une porte à énigme avec des chiffres et des animaux.

Douzième clé du dédale

Emplacement : Toujours dans le grand hall mais plus en hauteur, derrière un escalier près de la porte où les fanions de chaque maison sont suspendus.

Treizième clé du dédale

Emplacement : En partant de la cheminette de la cour du clocher, prenez le couloir de droite pour passer une porte et tomber sur des escaliers avec la clé, qui va monter tout en haut.

Quatorzième clé du dédale

Emplacement : Juste avant la septième clé du dédale, vous devrez apercevoir une statue de dragon endormi avec le clé en face de lui et le meuble en haut des escaliers.

Quinzième clé du dédale

Emplacement : Dans la cour centrale, la clé se situe près d’escaliers à l’endroit indiqué sur la carte.

Seizième clé du dédale

Emplacement : En partant de la cheminette de l’infirmerie, accessible via le tour des professeurs, partez en direction de l’horloger puis descendez d’un étage pour la voir dans le couloir.

Une fois tous les jetons en poche, retournez dans votre salle commune pour les placer dans le coffre. Vous déverrouillerez votre récompense liée à votre maison, puis retournez voir Nellie pour mettre fin à cette quête fastidieuse.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Hogwarts Legacy pour en apprendre plus sur le jeu.