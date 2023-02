Nouvelle quête annexe du jeu Hogwarts Legacy: l’Héritage de Poudlard, Une cachette dans le château vous permettra de découvrir un nouveau passage secret dans l’école et de faire le plein d’un peu d’expérience. Pour la débloquer, rendez-vous non loin de l’entrée de la salle de cours d’Enchantement. Vous trouverez un élève de Poufsouffle, Arthur Plummly, qui vous parlera de cette mystérieuse carte au trésor.

EXP obtenue : 180

Sur cette carte, vous aurez en tout trois indices qui vous permettront de découvrir ce fameux trésor. Mais, une chose à la fois, vous allez devoir commencer par le premier indice.

Trouver le premier point de repère de la carte au trésor d’Arthur

Pour trouver ce premier point de repère, ce sera relativement simple. Vous avez dû croiser plus d’une fois le squelette de rhinocéros bleu. Redescendez l’escalier derrière-vous sur deux étages, prenez sur la gauche, continuez tout droit puis descendez l’escalier que vous rencontrerez sur la droite. En tournant ensuite sur la droite, vous tomberez sur le squelette.

Une fois que vous aurez approché de l’animal, la suite de la quête s’enclenchera et vous devrez partir à la recherche du deuxième point de repère.

Trouver le second point de repère de la carte au trésor d’Arthur

Et pour cela, vous n’aurez aucun soucis particulier. Sortez du bâtiment pour vous retrouver dans la Cour de Métamorphose et approchez-vous de la fontaine centrale, vous aurez trouvé le second point de repère.

Trouver le troisième point de repère de la carte au trésor d’Arthur

Dirigez-vous vers le bâtiment face à vous, directement derrière la fontaine. Grimpez directement l’escalier sur la droite et vous tomberez rapidement sur le tableau présent sur la carte au trésor d’Arthur. Utilisez votre sort Accio sur la partie supérieure du tableau pour découvrir le fameux trésor.

Vous n’aurez plus qu’à retourner voir Arthur Plummly pour mettre fin à la quête Une cachette dans le château et obtenir des points d’expérience.

