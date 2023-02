La quête annexe En eaux troubles se débloquera en journée auprès de Nerida Robert au niveau du hangar à bateaux dans la région Sud de Poudlard. Et si vous êtes un fan de la licence Harry Potter, retenez vos larmes car cet endroit vous rappellera de très mauvais souvenirs…

EXP obtenue : 180

: 180 Récompense : Uniforme de liaison des êtres de l’eau

Trouver la Grotte fuyante

Nerida Roberts ne sachant nager, vous allez devoir lui rendre un petit service et vous mouiller un peu. Elle vous demandera de récupérer un cadeau offert par les êtres de l’eau dans une grotte sous-marine, non loin de là. Plongez dans le lac noir et dirigez-vous vers le marqueur de quête. Une fois à proximité, plongez pour atteindre la grotte.

Trouver et récupérer l’artefact des êtres de l’eau

Une fois à l’intérieur, vous devrez récupérer trois papillons avec le sortilège Lumos afin de les apporter à la porte, scellée pour le moment. Deux sur les trois papillons seront bloqués par une toile d’araignée, utilisez un sortilège de feu pour vous en débarrasser.

Vous pourrez ensuite récupérer l’artefact afin de le ramener à Nerida Roberts. La quête En eaux troubles se terminera là-dessus.

