Suite à votre premier Cours de Sortilèges, la quatrième quête de cette solution complète pas à pas d’Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. vous mènera à votre premier Cours de Défense contre les Forces du Mal avec le professeur Hecat.

Condition : avoir terminé la quête principale Bienvenue à Poudlard

avoir terminé la quête principale Bienvenue à Poudlard Sortilège appris : Levioso

Levioso EXP obtenu : 260 XP

Se rendre au Cours de Défense contre les Forces du Mal

Utilisez votre boussole et la carte du château pour vous rendre dans la salle du professeur Hecat. Là, vous devrez effectuer le rituel d’apprentissage habituel pour ajouter à votre arc le sortilège de Levioso, permettant de faire léviter n’importe quoi ou n’importe quoi (et on dit Lé-viiio-so). Par ailleurs, ce nouveau sortilège vous sera très utile en combat puisque vous pourrez l’utiliser afin de briser les bulles de protection de vos adversaires s’ils sont de couleur jaune afin de mieux les attaquer dans la foulée.

S’entrainer au lancer de base et à Levioso sur le mannequin d’entraînement

A la suite de cet apprentissage, le professeur Hecat vous demande de vous entrainer sur le mannequin de combat qu’elle place devant vous. Puis, le temps est venu de jouer à balle réelle en affrontant l’un de vos camarade, le Serpentard Sebastian Pallow.

Affronter Sebastian en duel

Pour triompher, usez à outrance du sortilège Levioso dès que celui-ci sera à nouveau disponible, tout en prenant soin de faire éclater son bouclier de protection avant d’enchainer avec des Lancers de base pour l’achever. A contrario, n’oubliez pas d’utiliser vous-même le sortilège de Protego pour contrer les attaques de Sebastian et pensez même à maintenant la touche de protection pour contrer en utilisant le sortilège Stupéfix. Le duel se termine quand la barre de vie du jeune homme est vide ou lorsque vous l’éjectez du terrain.

Parler avec Sebastian

A la fin du combat, parlez au professeur Hecat puis dirigez-vous vers le fond de la classe pour parler à Sebastian. Celui-ci vous proposera de prendre part à un club clandestin d’affrontement. Il vous faudra pour cela trouver un certain Lucas Brattleby dans l’Aile Sud du château, afin de participer aux Joutes magiques et aux Entrainements aux enchainements de sorts.

Une fois les deux cours suivis et appris, vous pouvez poursuivre et profiter de L’après-cours de Weasley avant de partir faire les boutiques à Pré-au-Lard.